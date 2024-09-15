البنك الأهلي المتحد يكافئ الفائزين في حملة التسوق لهذا الصيف بجوائز رائعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬السيد‭ ‬كاپيل‭ ‬كوتاري،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬قسيمة‭ ‬سفر،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬فائزان‭ ‬هما‭ ‬معاذ‭ ‬عيسى‭ ‬بسيبس‭ ‬وسعيد‭ ‬سيف‭ ‬حمد‭ ‬العماني‭ ‬على‭ ‬جهازي‭ ‬ MacBook ‭ ‬ Air ‭. ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬الجوائز‭ ‬خمسة‭ ‬أجهزة‭ ‬ iPhone ‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬جمعة،‭ ‬وفينود‭ ‬بابو،‭ ‬ورضوان‭ ‬يوسف‭ ‬پاتيل،‭ ‬وعلي‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬سلمان‭ ‬خلف،‭ ‬وفينكاتيسان‭ ‬كانان‭.‬

تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتسهيل‭ ‬وتطوير‭ ‬تجربة‭ ‬عملائه،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬مزايا‭ ‬متنوعة‭ ‬عبر‭ ‬بطاقات‭ ‬الصراف‭ ‬والائتمان‭. ‬ويتيح‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬اللآلئ‭ ‬للعملاء‭ ‬جمع‭ ‬واستبدال‭ ‬نقاط‭ ‬اللآلئ‭ ‬مقابل‭ ‬تشكيلة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬والتسوق،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬للبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭.‬

وسيستمتع‭ ‬حاملو‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬بمجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المزايا،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬بطاقة‭ ‬ريواردز‭ ‬الائتمانية‭ ‬وبطاقة‭ ‬بريميير‭ ‬الائتمانية‭ ‬مزايا‭ ‬حصرية‭ ‬تشمل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬قاعات‭ ‬الاستراحة‭ ‬في‭ ‬المطارات،‭ ‬والخدمة‭ ‬السريعة،‭ ‬والتأمين‭ ‬الشامل‭ ‬أثناء‭ ‬السفر،‭ ‬وخدمات‭ ‬الكونسيرج‭ ‬الشخصية،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والفعاليات‭ ‬الفريدة‭.‬