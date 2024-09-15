البنك الأهلي المتحد يكافئ الفائزين في حملة التسوق لهذا الصيف بجوائز رائعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب (م) أسماء الفائزين في حملة التسوق لهذا الصيف، وذلك في حفل أُقيم في مقره الرئيسي بضاحية السيف وحضره عدد من أعضاء الإدارة والموظفين. هدفت هذه الحملة إلى مكافأة العملاء مقابل استخدامهم لبطاقات الصراف والائتمان من البنك الأهلي المتحد في عمليات الشراء بالعملات الأجنبية، وقد اختتمت بإعلان ثمانية فائزين محظوظين بجوائز رائعة.
وكانت الجائزة الكبرى من نصيب السيد كاپيل كوتاري، وهي عبارة عن قسيمة سفر، بينما حصل فائزان هما معاذ عيسى بسيبس وسعيد سيف حمد العماني على جهازي MacBook Air . كما شملت الجوائز خمسة أجهزة iPhone كانت من نصيب يوسف عبدالله محمد جمعة، وفينود بابو، ورضوان يوسف پاتيل، وعلي خليل إبراهيم سلمان خلف، وفينكاتيسان كانان.
تعكس هذه الحملة التزام البنك بتسهيل وتطوير تجربة عملائه، وذلك عبر تقديم مزايا متنوعة عبر بطاقات الصراف والائتمان. ويتيح برنامج مكافآت اللآلئ للعملاء جمع واستبدال نقاط اللآلئ مقابل تشكيلة واسعة من المزايا في السفر والتسوق، التي يمكن للعملاء الاطلاع عليها عبر القنوات المصرفية الرقمية للبنك الأهلي المتحد.
وسيستمتع حاملو بطاقات الائتمان من البنك الأهلي المتحد بمجموعة كبيرة من المزايا، حيث تقدم بطاقة ريواردز الائتمانية وبطاقة بريميير الائتمانية مزايا حصرية تشمل الدخول إلى قاعات الاستراحة في المطارات، والخدمة السريعة، والتأمين الشامل أثناء السفر، وخدمات الكونسيرج الشخصية، إضافةً إلى مجموعة من العروض والفعاليات الفريدة.
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