سيتي في مواجهة رابطة الدوري الإنجليزي و115 تهمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعلق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬للنادي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬الجمعة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأن‭ ‬الأمر‭ ‬سيبدأ‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ساخرا‭: ‬‮«‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬شائعات‭ ‬أخرى،‭ ‬متخصصون‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬العقوبات‮»‬‭.‬

ويضفي‭ ‬عدد‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ (‬115‭)‬،‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬والمملوك‭ ‬إماراتيا،‭ ‬طابعا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬ومذهل‭ ‬دفع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬إلى‭ ‬تسميته‭ ‬بـ«محاكمة‭ ‬القرن‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬قاض‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬محلفين،‭ ‬بل‭ ‬أبواب‭ ‬مغلقة‭ ‬للجنة‭ ‬مستقلة‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تستمع‭ ‬إلى‭ ‬المعسكرين‭ ‬لأسابيع‭ ‬عدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬قرارها‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وفق‭ ‬أكثر‭ ‬التقديرات‭ ‬تفاؤلا‭.‬

تعتقد‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬الأكثر‭ ‬متابعة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬تحايل‭ ‬عمدا‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬المالية‭ ‬المفروضة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2018‭ ‬لتعزيز‭ ‬طموحاته‭ ‬الرياضية‭.‬

خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬فاز‭ ‬الـ«سيتيزنس‮»‬‭ ‬بالبطولة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬ألقاب‭ ‬متعددة،‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬وأوروبا،‭ ‬بينها‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬المعركة‭ ‬القانونية‭ ‬عشرة‭ ‬أسابيع،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬أو‭ ‬فبراير‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬تقدير‭.‬

في‭ ‬المجمل،‭ ‬يواجه‭ ‬النادي‭ ‬115‭ ‬لائحة‭ ‬اتهام‭: ‬80‭ ‬جريمة‭ ‬مالية‭ (‬الفترة‭ ‬2009‭-‬2018‭) ‬و35‭ ‬إضافية‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التعاون‭ ‬المزعوم‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬العقوبات،‭ ‬إن‭ ‬وجدت،‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬النقاط،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الاستبعاد‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بستة‭ ‬ألقاب‭ ‬من‭ ‬نسخها‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬وكأس‭ ‬إنجلترا‭ ‬مرتين‭ ‬وكأس‭ ‬الرابطة‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭.‬

احتمال‭ ‬الاستئناف‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬أو‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬الخاتمة‭ ‬لأسابيع‭ ‬عدة،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬أشهر‭ ‬عدة‭.‬