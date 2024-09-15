موتا ينتقد خط الهجوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عانى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أمام‭ ‬الفريق‭ ‬المضيف‭ ‬المنظم‭ ‬جيدا‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تسديد‭ ‬سوى‭ ‬ثلاث‭ ‬تسديدات‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬بعد‭ ‬تسديدة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬تعادل‭ ‬سلبي‭ ‬آخر‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭.‬

وقال‭ ‬موتا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬لم‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬التمريرات‭ ‬العرضية‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬السحرية‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬التي‭ ‬أردناها‭. ‬هناك‭ ‬تمريرات‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬وأيضا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬الخطورة‭ ‬حول‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬سهلا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬يدافع‭ ‬مثل‭ ‬إمبولي‭. ‬لقد‭ ‬واجهنا‭ ‬صعوبات‮»‬‭.‬

واستدرك‭: ‬‮«‬‭(‬لكن‭) ‬ليس‭ ‬دوسان‭ (‬فلاهوفيتش‭) ‬وحده‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭... ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬بالتأكيد‭ ‬التحسن‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭ ‬وتزويد‭ ‬مهاجمينا‭ ‬بالدعم‭ ‬اللازم‭ ‬وكذلك‭ ‬تزويد‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬بالكرات‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬هجوم‭ ‬يوفنتوس‭ ‬المتواضع‭ ‬مصدر‭ ‬القلق‭ ‬الوحيد‭ ‬للمدرب‭ ‬موتا‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬أربعة‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬وسطه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬67‭.‬

وأخرج‭ ‬موتا‭ ‬مانويل‭ ‬لوكاتيلي‭ ‬ونيكولاس‭ ‬جونزاليس‭ ‬ودوجلاس‭ ‬لويز‭ ‬وكينان‭ ‬يلدز،‭ ‬وأشرك‭ ‬خيفرين‭ ‬تورام‭ ‬وتيموثي‭ ‬وياه‭ ‬ونيكولو‭ ‬فاجيولي‭.‬

وأضاف‭ ‬موتا‭: ‬‮«‬إنهم‭ ‬لاعبون‭ ‬رائعون‭. ‬مع‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬أصبحوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬ما‭ ‬أريده‭ ‬وكيف‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتصرفوا‭ .‬استعنت‭ ‬بالأربعة‭... ‬لإضفاء‭ ‬الحيوية‭. ‬لم‭ ‬نغير‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الخططي‭ ‬لكننا‭ ‬فضلنا‭ ‬إعطاء‭ ‬الاستمرارية‭. ‬بالتأكيد‭ ‬سيزيد‭ ‬الانسجام‭ ‬بينهم‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬وسيتطورون‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‮»‬‭.‬

وسيعود‭ ‬يوفنتوس‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬لمدة‭ ‬موسم‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬أيندهوفن‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬المعدلة‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬للمسابقة‭. ‬

وقال‭ ‬موتا‭: ‬‮«‬سنواجه‭ ‬فريقا‭ ‬يلعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬جيدة‭ ‬ويهاجم‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬جيدين‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المباراة،‭ ‬دون‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬بالشعور‭ ‬بالراحة،‭ ‬لأنه‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الكرة‭ ‬بحوزتهم‭ ‬فإنهم‭ ‬يهاجمون‭ ‬دائما‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‮»‬‭. ‬



