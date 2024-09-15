مدرب إيفرتون يلوم الأخطاء الدفاعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬دايك‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬رائعين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ (‬التي‭ ‬خسرناها‭ ‬3‭-‬2‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬ارتكبنا‭ ‬خطأ‭ ‬واستغلوا‭ ‬ذلك‭. ‬قلت‭ ‬للاعبين‭ ‬إن‭ ‬التركيز‭ ‬والفعالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬وآخر‭. ‬كانت‭ ‬اللحظة‭ ‬الحاسمة‭ ‬هي‭ ‬التقدم‭ ‬3‭-‬1‭. ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‭ ‬وارتكبنا‭ ‬خطأ،‭ ‬واستغلوا‭ ‬ذلك‭. ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التقدم‮»‬‭. ‬وواصل‭: ‬‮«‬نصنع‭ ‬فرصا‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬تسجيل‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬تحديا‭ ‬منذ‭ ‬وصولي‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الأهداف‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‮»‬‭. ‬وتركت‭ ‬إصابات‭ ‬لمدافعين‭ ‬بارزين‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬وخاصة‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬جاراد‭ ‬برانثويت،‭ ‬دايك‭ ‬يحاول‭ ‬سد‭ ‬الثغرات‭.‬



