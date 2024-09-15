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مدرب إيفرتون يلوم الأخطاء الدفاعية

9/15/2024 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برمنجهام‭ (‬إنجلترا‭) - (‬رويترز‭): ‬أبدى‭ ‬شون‭ ‬دايك‭ ‬مدرب‭ ‬إيفرتون‭ ‬أسفه‭ ‬على‭ ‬الأخطاء‭ ‬الدفاعية‭ ‬بعد‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬منذ‭ ‬66‭ ‬عاما‭ ‬بعدما‭ ‬فرط‭ ‬في‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬الهزيمة‭ ‬3‭-‬2‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬التي‭ ‬يتقدم‭ ‬فيها‭ ‬إيفرتون‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬ثم‭ ‬يخسر،‭ ‬ليصبح‭ ‬ثاني‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬بعد‭ ‬بورنموث‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭. ‬ويحتل‭ ‬الفريق‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬واستقبل‭ ‬13‭ ‬هدفا‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬مروعة‭ ‬أخرى‭ ‬للموسم‭ ‬التي‭ ‬ستجعل‭ ‬المشجعين‭ ‬يتوقعون‭ ‬معركة‭ ‬هبوط‭ ‬رابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬للنادي‭ ‬العريق‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬مرسيسايد‭.‬

وقال‭ ‬دايك‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬رائعين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ (‬التي‭ ‬خسرناها‭ ‬3‭-‬2‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬ارتكبنا‭ ‬خطأ‭ ‬واستغلوا‭ ‬ذلك‭. ‬قلت‭ ‬للاعبين‭ ‬إن‭ ‬التركيز‭ ‬والفعالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬وآخر‭. ‬كانت‭ ‬اللحظة‭ ‬الحاسمة‭ ‬هي‭ ‬التقدم‭ ‬3‭-‬1‭. ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‭ ‬وارتكبنا‭ ‬خطأ،‭ ‬واستغلوا‭ ‬ذلك‭. ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التقدم‮»‬‭. ‬وواصل‭: ‬‮«‬نصنع‭ ‬فرصا‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬تسجيل‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬تحديا‭ ‬منذ‭ ‬وصولي‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭. ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الأهداف‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‮»‬‭. ‬وتركت‭ ‬إصابات‭ ‬لمدافعين‭ ‬بارزين‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬وخاصة‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬جاراد‭ ‬برانثويت،‭ ‬دايك‭ ‬يحاول‭ ‬سد‭ ‬الثغرات‭.‬


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