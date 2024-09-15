مدرب إيفرتون يلوم الأخطاء الدفاعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برمنجهام (إنجلترا) - (رويترز): أبدى شون دايك مدرب إيفرتون أسفه على الأخطاء الدفاعية بعد أسوأ بداية للفريق في موسم منذ 66 عاما بعدما فرط في تقدمه بهدفين في الهزيمة 3-2 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يتقدم فيها إيفرتون 2-صفر ثم يخسر، ليصبح ثاني فريق في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز يفعل ذلك في مباراتين متتاليتين بعد بورنموث قبل عامين. ويحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب بدون أي نقاط من أربع مباريات واستقبل 13 هدفا بعد بداية مروعة أخرى للموسم التي ستجعل المشجعين يتوقعون معركة هبوط رابعة على التوالي للنادي العريق المنتمي إلى مرسيسايد.
وقال دايك: «كنا رائعين في المباراة الأخيرة (التي خسرناها 3-2 على أرضنا أمام بورنموث)».
وأضاف: «اليوم ارتكبنا خطأ واستغلوا ذلك. قلت للاعبين إن التركيز والفعالية في منطقة الجزاء هي التي تصنع الفارق بين فريق وآخر. كانت اللحظة الحاسمة هي التقدم 3-1. لم نفعل ذلك وارتكبنا خطأ، واستغلوا ذلك. يتعين علينا الاستمرار في التقدم». وواصل: «نصنع فرصا عالية الجودة. في الوقت الحالي، يتعين علينا تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف للفوز بالمباراة. كان هذا تحديا منذ وصولي إلى النادي. لا يمكننا الاستمرار في استقبال الأهداف بهذه الطريقة». وتركت إصابات لمدافعين بارزين في الأسابيع الأولى من الموسم وخاصة قلب الدفاع جاراد برانثويت، دايك يحاول سد الثغرات.
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