بياستري يفوز ومكلارين يتصدر الصانعين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
باكو
– (رويترز): فاز أوسكار بياستري سائق مكلارين بجائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في سباق انتهى خلف سيارة الأمان الافتراضية بعد تصادم بين كارلوس ساينز سائق فيراري وسيرجيو بيريز سائق رد بول أثناء صراعهما على المركز الثالث.
واحتل شارل لوكلير سائق فيراري، أول المنطلقين، المركز الثاني بينما جاء جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الثالث.
واحتل ماكس فرستابن، متصدر بطولة العالم، سائق رد بول المركز الخامس خلف أقرب منافسيه على اللقب لاندو نوريس سائق مكلارين الذي بدأ من المركز 15 وحل رابعا بعد حصوله على نقطة إضافية لأسرع لفة. وانتزع مكلارين الصدارة من رد بول في بطولة الصانعين.
وتقلص الفارق بين فرستابن بطل العالم ثلاث مرات ونوريس، الذي نجح في تقليص الفارق إلى 15 ثانية وتجاوز السائق الهولندي في اللفة 49 بفضل إطاراته الجديدة، من 62 إلى 59 نقطة.
ويتفوق مكلارين حاليا بفارق 20 نقطة عن رد بول في ترتيب بطولة الصانعين قبل سبعة سباقات على نهاية الموسم.
وقال بياستري، بعدما امتص الضغط المستمر من لوكلير لينتزع الانتصار الثاني في مسيرته، «ربما كانت هذه أكثر فترة ظهيرة إرهاقا في حياتي. إنه بالتأكيد أحد أفضل السباقات في مسيرتي». وتنافس المتصدران في اللفة تلو الأخرى، فيما حاول سائق فيراري دون جدوى استخدام جهاز تقليل الاحتكاك ليتجاوز بياستري قبل أن يتراجع بسبب حادث بيريز وساينز.
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