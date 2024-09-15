بياستري يفوز ومكلارين يتصدر الصانعين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واحتل‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬سائق‭ ‬فيراري،‭ ‬أول‭ ‬المنطلقين،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

واحتل‭ ‬ماكس‭ ‬فرستابن،‭ ‬متصدر‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬سائق‭ ‬رد‭ ‬بول‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬خلف‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬سائق‭ ‬مكلارين‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬15‭ ‬وحل‭ ‬رابعا‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬إضافية‭ ‬لأسرع‭ ‬لفة‭. ‬وانتزع‭ ‬مكلارين‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الصانعين‭.‬

وتقلص‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬فرستابن‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬ونوريس،‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ثانية‭ ‬وتجاوز‭ ‬السائق‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬49‭ ‬بفضل‭ ‬إطاراته‭ ‬الجديدة،‭ ‬من‭ ‬62‭ ‬إلى‭ ‬59‭ ‬نقطة‭.‬

ويتفوق‭ ‬مكلارين‭ ‬حاليا‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬رد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬بطولة‭ ‬الصانعين‭ ‬قبل‭ ‬سبعة‭ ‬سباقات‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬بياستري،‭ ‬بعدما‭ ‬امتص‭ ‬الضغط‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬لوكلير‭ ‬لينتزع‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬أكثر‭ ‬فترة‭ ‬ظهيرة‭ ‬إرهاقا‭ ‬في‭ ‬حياتي‭. ‬إنه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‮»‬‭. ‬وتنافس‭ ‬المتصدران‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬فيما‭ ‬حاول‭ ‬سائق‭ ‬فيراري‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬استخدام‭ ‬جهاز‭ ‬تقليل‭ ‬الاحتكاك‭ ‬ليتجاوز‭ ‬بياستري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتراجع‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬بيريز‭ ‬وساينز‭.‬