((الإدارية)) تؤيد قرار التربية فصل موظفة بعد حكم جنائي بحبسها شهرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المدعية‭ ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬لدى‭ ‬مدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬وأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إليها‭ ‬تهما‭ ‬صدر‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬حكم‭ ‬بحبسها‭ ‬شهرين‭ ‬مع‭ ‬النفاذ،‭ ‬وفوجئت‭ ‬بعدها‭ ‬بإخطارها‭ ‬بإنهاء‭ ‬خدمتها‭ ‬فلم‭ ‬ترتض‭ ‬المدعية‭ ‬القرار،‭ ‬وقدمت‭ ‬نسخا‭ ‬من‭ ‬تقييمات‭ ‬الاداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬لها‭ ‬ونسخا‭ ‬من‭ ‬شهادات‭ ‬شكر‭ ‬للمدعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهة‭ ‬عملها‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬الموظف‭ ‬تنتهي‭ ‬متى‭ ‬صدر‭ ‬ضده‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭ ‬بعقوبة‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬بعقوبة‭ ‬مقيدة‭ ‬للحرية‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬أو‭ ‬الأمانة،‭ ‬ويكون‭ ‬الفصل‭ ‬جوازيًا‭ ‬للسلطة‭ ‬المختصة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الحكم‭ ‬مع‭ ‬إيقاف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الحكم‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬عليه‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬فلا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬قدرت‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الديوان‭ ‬بقرار‭ ‬مسبب‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬أسباب‭ ‬الحكم‭ ‬وظروف‭ ‬الواقعة‭ ‬أن‭ ‬بقاء‭ ‬الموظف‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مقتضيات‭ ‬الوظيفة‭ ‬أو‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬المشرع‭ ‬لم‭ ‬يضع‭ ‬تعريفًا‭ ‬جامعًا‭ ‬مانعًا‭ ‬للجريمة‭ ‬المخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬أو‭ ‬الأمانة‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيقه‭ ‬بطريقة‭ ‬صماء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حالة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬ما‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬مخلًا‭ ‬بالشرف‭ ‬أو‭ ‬الأمانة؛‭ ‬ولعل‭ ‬المشرع‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬للتقدير‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬النظرة‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬بحيث‭ ‬يساير‭ ‬تطورات‭ ‬المجتمع،‭ ‬فالجريمة‭ ‬المخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬والأمانة‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬كذلك‭ ‬وينظر‭ ‬إلى‭ ‬مرتكبها‭ ‬بعين‭ ‬الازدراء‭ ‬والاحتقار‭ ‬ويعتبر‭ ‬ضعيف‭ ‬الخلق‭ ‬منحرف‭ ‬الطبع‭ ‬دنيء‭ ‬النفس‭ ‬ساقط‭ ‬المروءة‭.‬

ولما‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬صدر‭ ‬بحقها‭ ‬حكم‭ ‬بمعاقبتها‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬شهرين‭ ‬مع‭ ‬النفاذ‭ ‬والغرامة‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬لما‭ ‬ارتكبته‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬وأصبح‭ ‬الحكم‭ ‬نهائيًا‭ ‬في‭ ‬حقها‭ ‬وقدرت‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أن‭ ‬بقاء‭ ‬المدعية‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مقتضيات‭ ‬الوظيفــــة‭ ‬وطبيعة‭ ‬العمل،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الوارد‭ ‬باستمارة‭ ‬انهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬وما‭ ‬أفصحت‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬العمل‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬يتطلب‭ ‬الصفات‭ ‬الخاصة‭ ‬والتحلي‭ ‬بالأخلاق‭ ‬والشرف‭ ‬والأمانة،‭ ‬وان‭ ‬سمعة‭ ‬الموظف‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬السمعة‭ ‬العامة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭ ‬الموظف‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬معلماً‭ ‬أو‭ ‬إدارياً‭ ‬فكلاهما‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬ولاتصال‭ ‬عملها‭ ‬بمرفق‭ ‬التعليم‭ ‬وتربية‭ ‬النشء‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أدينت‭ ‬به‭ ‬المدعية‭ ‬جرائم‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬والأمانة؛‭ ‬وإصرارها‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬ارتكبته‭ ‬احد‭ ‬عشر‭ ‬عاما‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ ‬ضعف‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬الخلق‭ ‬وفساد‭ ‬في‭ ‬الطبع‭ ‬والسلوك‭ ‬بينما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬وشاغلي‭ ‬الوظائف‭ ‬المعاونة‭ ‬لها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬كرامة‭ ‬وظيفتهم،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬يتطلبه‭ ‬العرف‭ ‬العام‭ ‬والتقاليد‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬وما‭ ‬يقتضيه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬سمعتهم‭ ‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬ارتباطاً‭ ‬وثيقاً‭ ‬بسمعة‭ ‬المؤسسة‭ ‬التعليمة‭ ‬والتربوية‭ ‬التي‭ ‬يعملون‭ ‬بها‭ ‬والتحلي‭ ‬بالأخلاق‭ ‬الكريمة‭ ‬والسلوك‭ ‬القويم،‭ ‬لكونهم‭ ‬قدوة‭ ‬لطلابهم‭ ‬يعلمونهم‭ ‬القيم‭ ‬والأخلاق،‭ ‬فإذا‭ ‬ما‭ ‬خرج‭ ‬أحدهم‭ ‬عن‭ ‬إطار‭ ‬تقاليد‭ ‬الوظيفة‭ ‬التعليمية‭ ‬وتنكب‭ ‬بمسلكه‭ ‬وأفعاله‭ ‬وتصرفاته‭ ‬الطريق‭ ‬القويم،‭ ‬وأتى‭ ‬فعلاً‭ ‬مزرياً‭ ‬بالشرف‭ ‬فإن‭ ‬مؤدى‭ ‬ذلك‭ ‬فقدانه‭ ‬للثقة‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وتربية‭ ‬النشء‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بإنهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬متفق‭ ‬وصحيح‭ ‬حكم‭ ‬القانون‭.. ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعية‭ ‬المصروفات‭.‬