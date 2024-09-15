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منشورات إسرائيلية تطلب من سكان في جنوب لبنان إخلاء منازلهم

9/15/2024 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ألقيت‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬منشورات‭ ‬تطالب‭ ‬سكان‭ ‬بلدات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬بإخلاء‭ ‬منازلهم،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬ألويته‭ ‬بادر‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بدون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭. ‬وأكّد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬هي‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬اللواء‭ ‬769‭ ‬ولم‭ ‬تتم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قيادة‭ ‬الشمال‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الأمر‭. ‬

وألقيت‭ ‬المنشورات‭ ‬باستخدام‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬أطلقت‭ ‬منها‭ ‬صواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المنشورات‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬السكان‭ ‬والنازحين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مخيمات‭ ‬اللجوء،‭ ‬يطلق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬النيران‭ ‬من‭ ‬منطقتكم‭. ‬عليكم‭ ‬ترك‭ ‬منازلكم‭ ‬فوراً‭ ‬والتوجه‭ ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬منطقة‭ ‬الخيام‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مساء‭ ‬وعدم‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬المنشورات‭ ‬‮«‬من‭ ‬تواجد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬سيعتبر‭ ‬عنصراً‭ ‬إرهابياً‭ ‬وستستباح‭ ‬دماؤه،‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬سيفعل‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬أوتي‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬منطقتكم‭ ‬ليتأكد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬السكان‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ألقى‭ ‬منشورات‭ ‬فوق‭ ‬الوزاني‭ ‬تدعو‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬وجوارها‭ ‬الى‭ ‬إخلائها‮»‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أكده‭ ‬أيضاً‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬الوزاني‭ ‬أحمد‭ ‬محمّد‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬توتر‭ ‬متزايد‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬مسؤولين‭ ‬اسرائيليين‭ ‬عزمهم‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬الجبهة‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬نزح‭ ‬عنها‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬إسرائيلي‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬لدينا‭ ‬خطة‭ ‬للمبادرة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬لأنَّنا‭ ‬لا‭ ‬نجدها‭ ‬ذات‭ ‬جدوى،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬شنَّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الحرب‭ ‬فسنواجهها‭ ‬بالحرب‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬يعتقدون‭ ‬بأنَّ‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬تعيد‭ ‬المائة‭ ‬ألف‭ ‬نازح‮»‬‭ ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل،‭ ‬‮«‬فمن‭ ‬الآن‭ ‬نبشركم‭ ‬أعدوا‭ ‬العدة‭ ‬لاستقبال‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬الإضافية‭ ‬من‭ ‬النازحين‮»‬‭. ‬وتلقي‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬دوري‭ ‬بمنشورات‭ ‬تحذيرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تطالب‭ ‬سكان‭ ‬مناطق‭ ‬فيه‭ ‬بالمغادرة‭ ‬استعدادا‭ ‬لقصفها‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية،‭ ‬قتل‭ ‬623‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬بينما‭ ‬قُتل‭ ‬50‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وفق‭ ‬الجيش‭.‬

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