قيادي في حماس يؤكد قدرة المقاومة العالية على مواصلة القتال في غزة رغم الخسائر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
إسطنبول - (أ ف ب): أكّد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أمس الأحد لوكالة فرانس برس أنّ الحركة لا تزال تحتفظ بـ«قدرة عالية» على الاستمرار في الحرب الدائرة مع إسرائيل والتي دخلت شهرها الثاني عشر.
وقال حمدان عضو المكتب السياسي للحركة في مقابلة مع فرانس برس في اسطنبول إنّ «قدرة المقاومة على الاستمرار عالية وستتواصل»، مضيفا: «هناك شهداء وهناك تضحيات... لكن بالمقابل حصل تراكم في الخبرات وحصل تجنيد لأجيال جديدة في المقاومة».
وأضاف: «قد تكون هناك تضحيات وخسائر في جانب، وهناك كسب وتطور في جوانب أخرى»، وتابع: «المحصلة النهائية أن هذه المقاومة لا تزال قادرة بل أكثر من ذلك، هي ستكون أكثر قدرة على الإبداع في قادم الأيام».
وتأتي تصريحاته بعد أقل من أسبوع على تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اعتبر فيه أن حركة حماس «لم تعد موجودة» كتنظيم عسكري في غزة.
وقال حمدان إنّ «حجم الإصابات الذي يقع في المقاومة هو أقل بكثير مما هو متوقع في معركة بهذا الحجم والمستوى والاتساع».
وخلال المقابلة التي أجريت أمس، رأى حمدان أن الولايات المتحدة، الداعم العسكري والسياسي الأكبر الإسرائيل، لا تبذل جهودا كافية لإجبار نتنياهو على تقديم تنازلات من شأنها أن تضع حداً لإراقة الدماء.
وقال حمدان إنّ «الإدارة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي أو المناسب على الجانب الاسرائيلي، بل هي تحاول ان تبرر تملص الجانب الإسرائيلي من أي التزام».
كما كرّر حمدان موقف حماس التي اعتبرت أن الهجوم الذي وقع في وقت سابق من الشهر الحالي وأطلق خلاله سائق شاحنة أردني النار على ثلاثة حراس إسرائيليين عند معبر حدودي وقتلهم يعكس غضبا واسع النطاق تجاه إسرائيل في المنطقة.
وقال حمدان إنه من المستحيل تخيّل سيناريو يغادر فيه زعيم حماس يحيى السنوار القطاع.
وقال حمدان إن السنوار «مستعد أن يستشهد ألف مرة في فلسطين ولا يغادر لأن كل ما يفعله هو لتحرير فلسطين».
وتتمسك حماس بمطلب انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق من الأرض على طول الحدود المصرية برز كنقطة خلاف رئيسية في محادثات التوصل إلى الهدنة.
وقال حمدان الأحد إن حماس تريد «حكمًا فلسطينيًا مشتركًا» في غزة بمجرد انتهاء العدوان على القطاع المحاصر، مضيفًا أن مسؤولي حماس وممثلي الفصائل الفلسطينية الأخرى سيلتقون قريبًا في القاهرة لمناقشة رؤيتهم لما بعد العدوان.
وأوضح: «اتفقنا على أنّ تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة»، مشددا على أن «اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيا».
ميدانيا أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أمس قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية مركبة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس أمس، إنه «في عملية مركبة بحي الجنينة قرب مسجد عباد الرحمن شرق مدينة رفح قام مجاهدونا باستهداف جرافة عسكرية من نوع دي 9 بقذيفة الياسين 105». وأضافت أنه «فور تقدم قوة النجدة للمكان تم استهداف ناقلة جند بجوارها عدد من الجنود بقذيفة الياسين 105 وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح».
وأفاد الدفاع المدني في غزة عن استشهاد ثلاثة أشخاص على الأقل جراء غارات إسرائيلية في وسط القطاع وقرب مدينة غزة الواقعة في شماله.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس إن 41206 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب 95337 آخرون في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
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