قيادي في حماس يؤكد قدرة المقاومة العالية على مواصلة القتال في غزة رغم الخسائر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬حمدان‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬قدرة‭ ‬المقاومة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬عالية‭ ‬وستتواصل‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬شهداء‭ ‬وهناك‭ ‬تضحيات‭... ‬لكن‭ ‬بالمقابل‭ ‬حصل‭ ‬تراكم‭ ‬في‭ ‬الخبرات‭ ‬وحصل‭ ‬تجنيد‭ ‬لأجيال‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المقاومة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬تضحيات‭ ‬وخسائر‭ ‬في‭ ‬جانب،‭ ‬وهناك‭ ‬كسب‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المقاومة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قادرة‭ ‬بل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬هي‭ ‬ستكون‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬الأيام‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬تصريحاته‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬لوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬اعتبر‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تعد‭ ‬موجودة‮»‬‭ ‬كتنظيم‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬حمدان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬الإصابات‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬المقاومة‭ ‬هو‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬والمستوى‭ ‬والاتساع‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬أمس،‭ ‬رأى‭ ‬حمدان‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الداعم‭ ‬العسكري‭ ‬والسياسي‭ ‬الأكبر‭ ‬الإسرائيل،‭ ‬لا‭ ‬تبذل‭ ‬جهودا‭ ‬كافية‭ ‬لإجبار‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تنازلات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬حداً‭ ‬لإراقة‭ ‬الدماء‭. ‬

وقال‭ ‬حمدان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لا‭ ‬تمارس‭ ‬الضغط‭ ‬الكافي‭ ‬أو‭ ‬المناسب‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬تحاول‭ ‬ان‭ ‬تبرر‭ ‬تملص‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬التزام‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬كرّر‭ ‬حمدان‭ ‬موقف‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬وأطلق‭ ‬خلاله‭ ‬سائق‭ ‬شاحنة‭ ‬أردني‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬حراس‭ ‬إسرائيليين‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬حدودي‭ ‬وقتلهم‭ ‬يعكس‭ ‬غضبا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬حمدان‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬تخيّل‭ ‬سيناريو‭ ‬يغادر‭ ‬فيه‭ ‬زعيم‭ ‬حماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬حمدان‭ ‬إن‭ ‬السنوار‭ ‬‮«‬مستعد‭ ‬أن‭ ‬يستشهد‭ ‬ألف‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ولا‭ ‬يغادر‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬هو‭ ‬لتحرير‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬

وتتمسك‭ ‬حماس‭ ‬بمطلب‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ممر‭ ‬فيلادلفيا،‭ ‬وهو‭ ‬شريط‭ ‬ضيق‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬برز‭ ‬كنقطة‭ ‬خلاف‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الهدنة‭. ‬

وقال‭ ‬حمدان‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬تريد‭ ‬‮«‬حكمًا‭ ‬فلسطينيًا‭ ‬مشتركًا‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بمجرد‭ ‬انتهاء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬مسؤولي‭ ‬حماس‭ ‬وممثلي‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأخرى‭ ‬سيلتقون‭ ‬قريبًا‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬لمناقشة‭ ‬رؤيتهم‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬العدوان‭. ‬

وأوضح‭: ‬‮«‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬تشكل‭ ‬حكومة‭ ‬وفاق‭ ‬وطني‭ ‬تدير‭ ‬الشؤون‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فلسطينيا‮»‬‭. ‬

ميدانيا‭ ‬أعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أمس‭ ‬قتل‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬مركبة‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭ (‬صفا‭) ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أمس،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬عملية‭ ‬مركبة‭ ‬بحي‭ ‬الجنينة‭ ‬قرب‭ ‬مسجد‭ ‬عباد‭ ‬الرحمن‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬قام‭ ‬مجاهدونا‭ ‬باستهداف‭ ‬جرافة‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬دي‭ ‬9‭ ‬بقذيفة‭ ‬الياسين‭ ‬105‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬فور‭ ‬تقدم‭ ‬قوة‭ ‬النجدة‭ ‬للمكان‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬ناقلة‭ ‬جند‭ ‬بجوارها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬بقذيفة‭ ‬الياسين‭ ‬105‭ ‬وإيقاعهم‭ ‬جميعا‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬وقرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شماله‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬41206‭ ‬فلسطينيين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬95337‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬