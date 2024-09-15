الملك يهنئ الرئيس المكسيكي بذكرى الاستقلال

الملك يهنئ الرئيس المكسيكي بذكرى الاستقلال
التاريخ
9/15/2024 7:11:17 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامـة الرئيـس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور رئيـس الولايـات المتحدة المكسيكيـة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة وللشعب المكسيكي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.
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