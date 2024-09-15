حملة ترامب تعلن أنه ((آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
واشنطن - (أ ف ب): أعلنت حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب أمس الأحد وقوع «إطلاق نار على مقربة منه»، مؤكدة أن الرئيس السابق في أمان. وقال المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونغ في بيان: «الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه. ولا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت». وكان ترامب يلعب الغولف في ملعبه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، على مقربة من مقر إقامته في مارالاغو، خلال يوم ينقطع فيه عن الحملة الرئاسية، وفق تقارير إعلامية متعددة. وكان برفقة فريق الحماية الخاص به عندما تم إطلاق الأعيرة النارية.
وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي «إف بي آي» أمس الأحد أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الغولف الخاص بدونالد ترامب «يبدو أنه محاولة اغتيال» للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة. وأضاف مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان أنه استجاب للحادث في مقاطعة «ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق فيما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب».
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس «يشعران بالارتياح» بعد الإعلان أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب في أمان عقب إطلاق نار على مقربة منه وفق فريق حملته. وأوردت الرئاسة في بيان: «تم إطلاع الرئيس ونائبة الرئيس على الحادثة الأمنية في ملعب ترامب الدولي للغولف، حيث كان الرئيس السابق ترامب يلعب الغولف. وقد شعرا بالارتياح لمعرفة أنه آمن».
وذكرت تقارير إعلامية أنه تم العثور على سلاح، قيل إنه بندقية من طراز كلاشنيكوف. ولم يتضح بعد من هو مطلق النار أو ما هو دافعه. ولم ترد أي مؤشرات فورية على أن ترامب كان مستهدفا. لكن الحادثة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة المرشح، بعد شهرين فقط من إصابته في الأذن عندما أطلق مسلح النار خلال تجمع انتخابي له في بنسلفانيا.
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