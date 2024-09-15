حملة ترامب تعلن أنه ((آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلن‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬إف‭ ‬بي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬الغولف‭ ‬الخاص‭ ‬بدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‮»‬‭ ‬للمرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬لرئاسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأضاف‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬استجاب‭ ‬للحادث‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬‮«‬ويست‭ ‬بالم‭ ‬بيتش‭ ‬بولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬ويحقق‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ترامب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ونائبته‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬‮«‬يشعران‭ ‬بالارتياح‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬أن‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬أمان‭ ‬عقب‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬منه‭ ‬وفق‭ ‬فريق‭ ‬حملته‭. ‬وأوردت‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬تم‭ ‬إطلاع‭ ‬الرئيس‭ ‬ونائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬الحادثة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ترامب‭ ‬الدولي‭ ‬للغولف،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ترامب‭ ‬يلعب‭ ‬الغولف‭. ‬وقد‭ ‬شعرا‭ ‬بالارتياح‭ ‬لمعرفة‭ ‬أنه‭ ‬آمن‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬سلاح،‭ ‬قيل‭ ‬إنه‭ ‬بندقية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬كلاشنيكوف‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬دافعه‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬فورية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬كان‭ ‬مستهدفا‭. ‬لكن‭ ‬الحادثة‭ ‬تأتي‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬متزايدة‭ ‬بشأن‭ ‬سلامة‭ ‬المرشح،‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الأذن‭ ‬عندما‭ ‬أطلق‭ ‬مسلح‭ ‬النار‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬بنسلفانيا‭. ‬