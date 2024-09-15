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رئيس ((الأعلى للبيئة)): البحرين حريصة على المساهمة في تحسين طبقة الأوزون

9/15/2024 7:11:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المملكة اعتمدت خطوات متقدمة ومبادرات فعالة لحماية البيئة

أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعّالة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬حالة‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون‭ ‬عبر‭ ‬المبادرات‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمشاريع‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والدعم‭ ‬والمتابعة‭ ‬المتواصلة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للأوزون‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬والذكرى‭ ‬السابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬لبروتوكول‭ ‬مونتريال‭ ‬بشأن‭ ‬المواد‭ ‬المستنفدة‭ ‬لطبقة‭ ‬الأوزون،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬بروتوكول‭ ‬مونتريال‭: ‬النهوض‭ ‬بالعمل‭ ‬المناخي‮»‬‭.‬‮

وأوضح‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتعافي‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬إصدار‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬33‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬بروتوكول‭ ‬مونتريال‭ ‬بشأن‭ ‬المواد‭ ‬المستنفدة‭ ‬لطبقة‭ ‬الأوزون‭ ‬بصيغته‭ ‬المعدلة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬كيجالي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعزز‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬البروتوكول‭ ‬وحماية‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون‭.‬‮

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬استمرار‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والفنيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬التبريد‭ ‬والتكييف،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬التقنية‭ ‬والفنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ادارة‭ ‬وسائط‭ ‬التبريد‭ ‬ووحدات‭ ‬التبريد‭ ‬والتكييف،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قطاعات‭ ‬التبريد‭ ‬والتكييف‭ ‬مع‭ ‬احراز‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬المواد‭ ‬المستنفدة‭ ‬لطبقة‭ ‬الأوزون‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬ستخفض‭ ‬المواد‭ ‬المستنفدة‭ ‬لطبقة‭ ‬الأوزون‭ ‬بنسبة‭ ‬73‭.‬5‭% ‬من‭ ‬متوسط‭ ‬خط‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2025،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمتطلبات‭ ‬بروتوكول‭ ‬مونتريال‭ ‬والمشاريع‭ ‬المعتمدة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬المستنفدة‭ ‬لطبقة‭ ‬الأوزون‭.‬‮

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تقدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالشكر‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والدراسات‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬وحماية‭ ‬طبقة‭ ‬الأوزون‭.‬‮

ويعتبر‭ ‬تعديل‭ ‬كيجالي‭ ‬لبروتوكول‭ ‬مونتريال‭ ‬ذو‭ ‬أهمية‭ ‬جوهرية‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخفض‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الهيدروفلوروكربونية‭ (‬ HFC ‭) ‬ذات‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أجهزة‭ ‬التبريد‭ ‬وتكييف‭ ‬الهواء،‭ ‬ضمن‭ ‬جداول‭ ‬المواد‭ ‬الخاضعة‭ ‬لرقابة‭ ‬بروتوكول‭ ‬مونتريال،‭ ‬مع‭ ‬الخفض‭ ‬التدريجي‭ ‬لاستهلاكها‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬كونها‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الغازات‭ ‬المسببة‭ ‬لظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري،‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البدائل‭ ‬الصديقة‭ ‬للمناخ‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬الكفاءة‭ ‬والخفض‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭.‬‮

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