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رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح ((مؤتمر نقدر)) لمرضى السكلر

9/15/2024 7:11:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طرح أبحاث علمية متقدمة واحتفاء بمرضى تجاوزت أعمارهم 65

بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬افتتحت‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬نقدر‭ ‬ Able
‬وذلك‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭.‬

وأكد‭ ‬زكريا‭ ‬إبراهيم‭ ‬الكاظم‭ - ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر،‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬واهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وجعل‭ ‬المملكة‭ ‬مركزًا‭ ‬متميزًا‭ ‬لاحتضان‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الكبرى،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬ومدى‭ ‬تطور‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بكل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬مثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬البرامج‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬وإعداد‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الشاملة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الخلية‭ ‬المنجلية‭.‬

ونوه‭ ‬الكاظم‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬أعضاء‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬مرضى‭ ‬السكلر‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬المسيرة‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬يسير‭ ‬عليها‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

وأشارت‭ ‬مناهل‭ ‬منصور‭ - ‬رئيسة‭ ‬المؤتمر،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬شهد‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬تاريخ‭ ‬مرض‭ ‬الخلية‭ ‬المنجلية‭ ‬وتحدياته‭ ‬والمستجدات‭ ‬في‭ ‬علاجه،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬البحث‭ ‬بروفسور‭ ‬سلام‭ ‬الكندي‭ ‬من‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬رئيسة‭ ‬مركز‭ ‬أمراض‭ ‬الدم‭ ‬الوراثية‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬ورقة‭ ‬بعنوان‭ ‬كيف‭ ‬أعالج‭ ‬متلازمة‭ ‬الصدر،‭ ‬وهي‭ ‬أخطر‭ ‬نوبات‭ ‬وأشدها‭ ‬على‭ ‬مريض‭ ‬الخلية‭ ‬المنجلية،‭ ‬وقدم‭ ‬دكتور‭ ‬جعفر‭ ‬آل‭ ‬طوق‭ ‬اختصاصي‭ ‬أمراض‭ ‬الدم‭ ‬الوراثية‭ ‬بمركز‭ ‬أمراض‭ ‬الدم‭ ‬الوراثية‭ ‬ورقة‭ ‬بعنوان‭ ‬إدارة‭ ‬الألم‭ ‬وآخر‭ ‬العلاجات‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬ثلاث‭ ‬مصابات‭ ‬بالخلية‭ ‬المنجلية‭ ‬‮«‬السكلر‮»‬‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬قصص‭ ‬تجاربهن‭ ‬مع‭ ‬المرض‭ ‬ونجاحهن‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬وكانت‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬مناهل‭ ‬منصور،‭ ‬سوسن‭ ‬العرادي‭ ‬وشيخة‭ ‬شويطر‭. ‬وشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬الطبي‭ ‬والتمريضي‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬والتمريض‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬المؤتمر‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬احتفى‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬ممن‭ ‬تجاوزت‭ ‬أعمارهم‭ ‬الخامسة‭ ‬والستين‭ ‬عاما‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬فوق‭ ‬التسعين‭ ‬عاما‭ ‬وهو‭ ‬احتفاء‭ ‬رمزي‭ ‬لنعرب‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬فخرنا‭ ‬بنجاح‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬ملف‭ ‬السكلر،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬أهم‭ ‬مؤشر‭ ‬للنجاح‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬متوسط‭ ‬عمر‭ ‬المريض‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬عاما،‭ ‬وأعربت‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها،‭ ‬باسمها‭ ‬واسم‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للمؤتمر‭ ‬والمتحدثين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬رعايته‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬للمؤتمر‭.‬

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