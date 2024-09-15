رئيس المجلس الأعلى للصحة يفتتح ((مؤتمر نقدر)) لمرضى السكلر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طرح أبحاث علمية متقدمة واحتفاء بمرضى تجاوزت أعمارهم 65
بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، افتتحت أعمال مؤتمر نقدر Able
وذلك بفندق الخليج.
وأكد زكريا إبراهيم الكاظم - رئيس جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الجمعية على مواصلة تحقيق رؤى القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجعل المملكة مركزًا متميزًا لاحتضان المؤتمرات الكبرى، التي من شأنها تسليط الضوء على المنجزات الطبية التي حققتها المملكة ومدى تطور القطاع الطبي الذي يحظى بكل الاهتمام والرعاية من جلالة الملك المعظم، مما جعل المملكة مثالاً يحتذى بها في التطور والازدهار، وأوضح أن جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر ماضية في طرح البرامج والمؤتمرات وإعداد البحوث العلمية التي تعتبر ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الشاملة للمواطنين والمقيمين الذين يعانون من أمراض الخلية المنجلية.
ونوه الكاظم إلى الجهود البارزة التي يبذلها أعضاء جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر في طرح هذا المؤتمر المهم الذي يؤكد المسيرة الناجحة التي يسير عليها القطاع الطبي في مملكتنا الغالية.
وأشارت مناهل منصور - رئيسة المؤتمر، إلى أن المؤتمر شهد طرح العديد من الأبحاث العلمية المتقدمة، والتي شملت تاريخ مرض الخلية المنجلية وتحدياته والمستجدات في علاجه، حيث قدم البحث بروفسور سلام الكندي من سلطنة عمان، كما قدمت رئيسة مركز أمراض الدم الوراثية الدكتورة فاطمة مال الله ورقة بعنوان كيف أعالج متلازمة الصدر، وهي أخطر نوبات وأشدها على مريض الخلية المنجلية، وقدم دكتور جعفر آل طوق اختصاصي أمراض الدم الوراثية بمركز أمراض الدم الوراثية ورقة بعنوان إدارة الألم وآخر العلاجات المعتمدة في العالم ومملكة البحرين. كما استعرضت ثلاث مصابات بالخلية المنجلية «السكلر» في المؤتمر، قصص تجاربهن مع المرض ونجاحهن في الحياة، وكانت مشاركة من د. مناهل منصور، سوسن العرادي وشيخة شويطر. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من القطاعين الطبي والتمريضي وكذلك من طلبة الطب والتمريض.
وقالت رئيسة المؤتمر إن المؤتمر احتفى بعدد من المرضى المصابين ممن تجاوزت أعمارهم الخامسة والستين عاما حتى ما فوق التسعين عاما وهو احتفاء رمزي لنعرب عن مدى فخرنا بنجاح التجربة البحرينية في إدارة ملف السكلر، حيث كان أهم مؤشر للنجاح هو رفع متوسط عمر المريض إلى 65 عاما، وأعربت عن شكرها وتقديرها، باسمها واسم أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر والمتحدثين في المؤتمر، إلى الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة على رعايته للمؤتمر، مؤكدةً أن رعايته لها الأثر الإيجابي لتحقيق النجاح للمؤتمر.
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