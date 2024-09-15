اختصاصيون: تحديات جديدة تواجه الأسر البحرينية بسبب الرقمنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

أكدت‭ ‬اختصاصية‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالعال،‭ ‬وجود‭ ‬تحديات‭ ‬جديدة‭ ‬تواجهها‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تتجسد‭ ‬في‭ ‬التحديات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تفرز‭ ‬مشاكل‭ ‬تربوية،‭ ‬حيث‭ ‬تمتد‭ ‬آثار‭ ‬غزو‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتأثيراته‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬بسبب‭ ‬تغيير‭ ‬منظومة‭ ‬القيم‭ ‬في‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬دور‭ ‬وهيمنة‭ ‬سلطة‭ ‬الوالدين‭ ‬على‭ ‬الأبناء،‭ ‬ومواجهة‭ ‬أبناء‭ ‬متطلبين‭ ‬غير‭ ‬قنوعين‭ ‬لديهم‭ ‬متطلعات‭ ‬عالية‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬المحيط‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الأسرة‭.‬

وأضافت‭ ‬اختصاصية‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الأسرية‭ ‬المفتوحة‭ ‬حول‭ ‬أهم‭ ‬مشكلات‭ ‬الأسر‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اعتمدت‭ ‬مبادرات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬حيث‭ ‬وفرت‭ ‬خدمة‭ ‬الارشاد‭ ‬الأسري‭ ‬بشكل‭ ‬مجاني،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬مكلفة‭ ‬جدًا‭ ‬تصل‭ ‬كلفة‭ ‬الجلسة‭ ‬الواحدة‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬دينارا‭ ‬والجلسة‭ ‬الواحدة‭ ‬لا‭ ‬تكفي،‭ ‬حيث‭ ‬تحتاج‭ ‬معظم‭ ‬المشاكل‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬جلسات‭ ‬واستشارة‭. ‬

وتابعت‭ ‬الاختصاصية‭ ‬حديثها‭ ‬قائلةً‭: ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬وزارة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬بحريني‭ ‬متماسك‭ ‬ومتكافل‭ ‬يشارك‭ ‬أبناؤه‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬وجميع‭ ‬الجهود‭ ‬والخدمات‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤيا،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الحوارات‭ ‬المفتوحة‭ ‬تُطلعنا‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬الأسر‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وبينت‭ ‬وجود‭ ‬أسر‭ ‬تعاني‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬يتسمون‭ ‬بصفات‭ ‬سلبية‭ ‬مثل‭ ‬العناد‭ ‬والعصبية‭ ‬والادمان‭ ‬على‭ ‬الألعاب‭ ‬الالكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أطفال‭ ‬يُعانون‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬الطفولة‭ ‬التي‭ ‬خلقها‭ ‬التحديات‭ ‬الرقمية،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشاكل‭ ‬ذات‭ ‬أبعاد‭ ‬كبير،‭ ‬وهذا‭ ‬الجانب‭ ‬يقلق‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬ومنها‭ ‬الابتزاز‭ ‬الالكتروني‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الوجه‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬الأسر،‭ ‬حيث‭ ‬واجهت‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬حماية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أتت‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬وافراد‭ ‬الأسر‭ ‬خصوصًا‭ ‬الأطفال‭.‬

وأكدت‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬علاج‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬عبر‭ ‬تقوية‭ ‬سلطة‭ ‬الوالدين‭ ‬ووعي‭ ‬الوالدين‭ ‬بمتطلبات‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الأساليب‭ ‬التربية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬متابعتها‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الطفل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬المهارات‭ ‬لدى‭ ‬الوالدين‭ ‬والوعي‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية‭ ‬للطفل‭ ‬وكيفية‭ ‬مواجهتها‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭.‬

وأشارت‭ ‬الاختصاصية‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬وعي‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬الارشاد‭ ‬الأسري‭ ‬لأخذ‭ ‬استشارة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬اليوم‭ ‬لديهم‭ ‬وعي‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأجيال‭ ‬السابقة‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬اليوم‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬واعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤثرين‭ ‬الاجتماعيين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحاضرات‭ ‬الالكترونية‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬المعاناة‭ ‬لم‭ ‬تشمل‭ ‬فقط‭ ‬الأطفال‭ ‬إنما‭ ‬شملت‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأبناء‭ ‬بسبب‭ ‬الترسبات‭ ‬الخاطئة‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬التي‭ ‬تربى‭ ‬فيها‭ ‬ووعي‭ ‬جديد‭ ‬ومحاولة‭ ‬خاطئة‭ ‬في‭ ‬ممارستها‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭. ‬

وأكدت‭ ‬عبدالعال‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬المفتوح‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يواكب‭ ‬الأهالي‭ ‬التحديات‭ ‬المتغيرة‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬حيث‭ ‬خصصت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إدارة‭ ‬كاملة‭ ‬للإرشاد‭ ‬الأسري‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بحيث‭ ‬تنوعت‭ ‬خصائص‭ ‬الارشاد‭ ‬الفردي‭ ‬بسبب‭ ‬مواجهة‭ ‬بعض‭ ‬الأفراد‭ ‬مشاكل‭ ‬مع‭ ‬أسرهم‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬الرجوع‭ ‬الى‭ ‬مختصين‭ ‬لعلاجها‭.‬