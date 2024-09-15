Monday, 16 September 2024 03:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختصاصيون: تحديات جديدة تواجه الأسر البحرينية بسبب الرقمنة

9/15/2024 7:11:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغير منظومة القيم لدى الأبناء وانتشار العناد والعصبية والإدمان.. والابتزاز الإلكتروني

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

أكدت‭ ‬اختصاصية‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالعال،‭ ‬وجود‭ ‬تحديات‭ ‬جديدة‭ ‬تواجهها‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تتجسد‭ ‬في‭ ‬التحديات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تفرز‭ ‬مشاكل‭ ‬تربوية،‭ ‬حيث‭ ‬تمتد‭ ‬آثار‭ ‬غزو‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتأثيراته‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬بسبب‭ ‬تغيير‭ ‬منظومة‭ ‬القيم‭ ‬في‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬دور‭ ‬وهيمنة‭ ‬سلطة‭ ‬الوالدين‭ ‬على‭ ‬الأبناء،‭ ‬ومواجهة‭ ‬أبناء‭ ‬متطلبين‭ ‬غير‭ ‬قنوعين‭ ‬لديهم‭ ‬متطلعات‭ ‬عالية‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬المحيط‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الأسرة‭.‬

وأضافت‭ ‬اختصاصية‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الأسرية‭ ‬المفتوحة‭ ‬حول‭ ‬أهم‭ ‬مشكلات‭ ‬الأسر‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اعتمدت‭ ‬مبادرات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬حيث‭ ‬وفرت‭ ‬خدمة‭ ‬الارشاد‭ ‬الأسري‭ ‬بشكل‭ ‬مجاني،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الغرب‭ ‬مكلفة‭ ‬جدًا‭ ‬تصل‭ ‬كلفة‭ ‬الجلسة‭ ‬الواحدة‭ ‬إلى‭ ‬70‭ ‬دينارا‭ ‬والجلسة‭ ‬الواحدة‭ ‬لا‭ ‬تكفي،‭ ‬حيث‭ ‬تحتاج‭ ‬معظم‭ ‬المشاكل‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬جلسات‭ ‬واستشارة‭. ‬

وتابعت‭ ‬الاختصاصية‭ ‬حديثها‭ ‬قائلةً‭: ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬وزارة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬بحريني‭ ‬متماسك‭ ‬ومتكافل‭ ‬يشارك‭ ‬أبناؤه‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬وجميع‭ ‬الجهود‭ ‬والخدمات‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤيا،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الحوارات‭ ‬المفتوحة‭ ‬تُطلعنا‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬الأسر‭ ‬والتي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وبينت‭ ‬وجود‭ ‬أسر‭ ‬تعاني‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬يتسمون‭ ‬بصفات‭ ‬سلبية‭ ‬مثل‭ ‬العناد‭ ‬والعصبية‭ ‬والادمان‭ ‬على‭ ‬الألعاب‭ ‬الالكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أطفال‭ ‬يُعانون‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬الطفولة‭ ‬التي‭ ‬خلقها‭ ‬التحديات‭ ‬الرقمية،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشاكل‭ ‬ذات‭ ‬أبعاد‭ ‬كبير،‭ ‬وهذا‭ ‬الجانب‭ ‬يقلق‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬ومنها‭ ‬الابتزاز‭ ‬الالكتروني‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الوجه‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬الأسر،‭ ‬حيث‭ ‬واجهت‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬حماية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أتت‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الأسر‭ ‬وافراد‭ ‬الأسر‭ ‬خصوصًا‭ ‬الأطفال‭.‬

وأكدت‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬علاج‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬عبر‭ ‬تقوية‭ ‬سلطة‭ ‬الوالدين‭ ‬ووعي‭ ‬الوالدين‭ ‬بمتطلبات‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الأساليب‭ ‬التربية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬متابعتها‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الطفل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬المهارات‭ ‬لدى‭ ‬الوالدين‭ ‬والوعي‭ ‬لمتطلبات‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية‭ ‬للطفل‭ ‬وكيفية‭ ‬مواجهتها‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭.‬

وأشارت‭ ‬الاختصاصية‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬وعي‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬الارشاد‭ ‬الأسري‭ ‬لأخذ‭ ‬استشارة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬اليوم‭ ‬لديهم‭ ‬وعي‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأجيال‭ ‬السابقة‭ ‬بسبب‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬اليوم‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬واعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤثرين‭ ‬الاجتماعيين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحاضرات‭ ‬الالكترونية‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬المعاناة‭ ‬لم‭ ‬تشمل‭ ‬فقط‭ ‬الأطفال‭ ‬إنما‭ ‬شملت‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوعي‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأبناء‭ ‬بسبب‭ ‬الترسبات‭ ‬الخاطئة‭ ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬التي‭ ‬تربى‭ ‬فيها‭ ‬ووعي‭ ‬جديد‭ ‬ومحاولة‭ ‬خاطئة‭ ‬في‭ ‬ممارستها‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭. ‬

وأكدت‭ ‬عبدالعال‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬المفتوح‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يواكب‭ ‬الأهالي‭ ‬التحديات‭ ‬المتغيرة‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬حيث‭ ‬خصصت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إدارة‭ ‬كاملة‭ ‬للإرشاد‭ ‬الأسري‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بحيث‭ ‬تنوعت‭ ‬خصائص‭ ‬الارشاد‭ ‬الفردي‭ ‬بسبب‭ ‬مواجهة‭ ‬بعض‭ ‬الأفراد‭ ‬مشاكل‭ ‬مع‭ ‬أسرهم‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬الرجوع‭ ‬الى‭ ‬مختصين‭ ‬لعلاجها‭.‬

MENAFN15092024000055011008ID1108676148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث