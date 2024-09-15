الجامعة الأهلية تطرح برنامج الماجستير في التصميم الداخلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أوضحت‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الدكتورة‭ ‬مي‭ ‬الصفار‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي،‭ ‬إذ‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الباحثين‭ ‬الملتحقين‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الأبعاد‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬شقين‭ ‬أساسيين؛‭ ‬أولهما‭ ‬الشق‭ ‬النظري‭ ‬الذي‭ ‬يختص‭ ‬بالنظريات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الاستدامة،‭ ‬مثل‭ ‬مبادئ‭ ‬التصميم‭ ‬الأخضر،‭ ‬وإدارة‭ ‬الموارد،‭ ‬والتدوير،‭ ‬وثانيهما‭ ‬الشق‭ ‬العملي‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬العملية،‭ ‬مثل‭ ‬استخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬التصميم‭ ‬الحديثة‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬المستدامة‭.‬

وأضافت‭: ‬نطمح‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬والخبرات‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعموم‭ ‬المنطقة،‭ ‬عبر‭ ‬تأهيل‭ ‬مصممين‭ ‬محترفين‭ ‬يمتلكون‭ ‬المعرفة‭ ‬العميقة‭ ‬والمهارات‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ليشكلوا‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬في‭ ‬مجالهم‭ ‬المهني‭ ‬وسوق‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية‭ ‬أثبتت‭ ‬تفوقا‭ ‬وتميزا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القصص‭ ‬والأسماء‭ ‬اللامعة‭ ‬التي‭ ‬يفتخر‭ ‬الميدان‭ ‬الأكاديمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬بها‭ ‬وعدد‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭.‬‮

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وشددت‭ ‬الصفار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬استحداث‭ ‬برنامج‭ ‬ماجستير‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬المستدام‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬معمقة‭ ‬لحاجات‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي،‭ ‬وارتباطهما‭ ‬بالأسواق‭ ‬العالمية؛‭ ‬إذ‭ ‬تبين‭ ‬وجود‭ ‬حاجة‭ ‬كبيرة‭ ‬لوجود‭ ‬مصممين‭ ‬داخليين،‭ ‬لديهم‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والقدرات‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬بشكل‭ ‬مؤسسي،‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬تفاصيل‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬المختلفة‭ ‬بشكل‭ ‬مهني،‭ ‬بدءاً‭ ‬بتصميم‭ ‬ورسم‭ ‬التفاصيل،‭ ‬وانتقاء‭ ‬المواد‭ ‬والخامات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬الكودات‭ ‬المتبعة‭ ‬محلياً‭ ‬وعالمياً،‭ ‬وكيفية‭ ‬دمجها‭ ‬بالعملية‭ ‬التصميمية،‭ ‬لتكون‭ ‬جزءًا‭ ‬ودليلاً‭ ‬للتصميم،‭ ‬وما‭ ‬يتطلبه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬الجزء‭ ‬الخاص‭ ‬بالتصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬الكودات،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاستدامة‭ ‬وعلاقتها‭ ‬بالتصميم‭ ‬الداخلي،‭ ‬وأيضًا‭ ‬امتلاك‭ ‬مهارات‭ ‬شخصية‭ ‬متقدمة،‭ ‬تمكن‭ ‬المصمم‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الزبائن،‭ ‬وفهم‭ ‬متطلباتهم،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬رضاهم‭ ‬عن‭ ‬العملية‭ ‬التصميمية‭ ‬المتكاملة‭.‬‮

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