البحرين تستضيف ملتقى تعزيز التسامح وقبول الآخر في المؤسسات التعليمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬للبحوث‭ ‬التربوية‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬وبمضمون‭ ‬الملتقى‭ ‬الذي‭ ‬يسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬حيوية‭ ‬مهمة‭ ‬تخصّ‭ ‬القيم‭ ‬الواجب‭ ‬تعزيزها‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬بكامل‭ ‬عناصرها‭ ‬ومكوناتها‭ ‬إلى‭ ‬فضاء‭ ‬للتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬والحوار،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬إجراء‭ ‬تقييم‭ ‬مستمر‭ ‬لمحتويات‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬ومراجعتها‭ ‬لتضمين‭ ‬المبادئ‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتطوير‭ ‬الفكر‭ ‬النقدي‭ ‬والحوار،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر‭ ‬ونبذ‭ ‬الكراهية،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬احترام‭ ‬الهوية‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬وخصوصية‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬ثمّن‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬للبحوث‭ ‬التربوية‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلةً‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إنجاح‭ ‬خطط‭ ‬المركز‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬الداعمة‭ ‬لجهود‭ ‬وزارات‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬يشهد‭ ‬تعريف‭ ‬المشاركين‭ ‬بالدليل‭ ‬المرجعي‭ ‬للممارسين‭ ‬التربويين‭ ‬الذي‭ ‬أعدّه‭ ‬المركز‭ ‬حول‭ ‬توعية‭ ‬الطلبة‭ ‬بقيم‭ ‬التسامح‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬محتوياته‭ ‬وأهدافه‭ ‬وكيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬التربوي،‭ ‬ودور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬وترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬القيم‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬الملتقى‭ ‬3‭ ‬جلسات‭ ‬علمية‭ ‬نقاشية،‭ ‬وهي‭: ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر،‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الأستاذ‭ ‬ضرار‭ ‬بالهول‭ ‬الفلاسي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬‮«‬وطني‭ ‬الإمارات‮»‬‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬أما‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬فتناولت‭ ‬أهمية‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلم‭ ‬والتعايش‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وقدمتها‭ ‬الدكتورة‭ ‬موزة‭ ‬الدوي،‭ ‬الأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬العلوم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بكلية‭ ‬الآداب‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬أما‭ ‬الجلسة‭ ‬الثالثة‭ ‬فركزت‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر‭ ‬لدى‭ ‬طلبة‭ ‬التعليم‭ ‬العام،‭ ‬وقدمها‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬السيد،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬سلام‮»‬‭ ‬للتواصل‭ ‬الحضاري‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬النقاش‭ ‬بين‭ ‬الخبراء‭ ‬والمشاركين‭.‬