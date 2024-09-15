الملك يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة تصدر فريق مكلارين بطولة العالم للصانعين

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحققه‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬متتالية‭ ‬هي‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لما‭ ‬تحقق‭ ‬للمملكة‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ويواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬ورؤى‭ ‬جلالته‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وطول‭ ‬العمر‭.‬

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