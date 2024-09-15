الملك يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة تصدر فريق مكلارين بطولة العالم للصانعين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها سموه إلى جلالته خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، وتصدر الفريق لبطولة العالم للصانعين.
وأكد سموه أن ما يحققه فريق مكلارين من نجاحات متتالية هي إضافة نوعية لما تحقق للمملكة من منجزات في المجال الرياضي بما يسهم في ترسيخ اسم مملكة البحرين في هذا المجال ويواصل تعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية بما يحقق تطلعات ورؤى جلالته لكل ما من شأنه الخير والنماء لمملكة البحرين. سائلا الله المولى عزّ وجل أن يديم على جلالته الصحة والسعادة وطول العمر.
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