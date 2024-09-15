الملك يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقد رفع سموه أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات بهذه المناسبة لجلالة الملك أيده الله، مستذكرا فيها باعتزاز سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيم الوسطية والتعايش والتسامح التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف والتي باتت بفضل رؤى جلالته الحكيمة نهجاً تواصل به مملكة البحرين رسالتها لنشر وترسيخ هذه المبادئ وتعزيز الأخوة الإنسانية، سائلا المولى عزّ وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والسعادة، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته ومملكة البحرين وأبنائها الكرام وهي تنعم بالأمن والنماء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركة.
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