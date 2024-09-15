الملك يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رفع‭ ‬سموه‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأخلص‭ ‬التبريكات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬مستذكرا‭ ‬فيها‭ ‬باعتزاز‭ ‬سيرة‭ ‬نبينا‭ ‬محمد‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم،‭ ‬وقيم‭ ‬الوسطية‭ ‬والتعايش‭ ‬والتسامح‭ ‬التي‭ ‬حث‭ ‬عليها‭ ‬ديننا‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬والتي‭ ‬باتت‭ ‬بفضل‭ ‬رؤى‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭ ‬نهجاً‭ ‬تواصل‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رسالتها‭ ‬لنشر‭ ‬وترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬سائلا‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويديم‭ ‬عليه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬وأن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبنائها‭ ‬الكرام‭ ‬وهي‭ ‬تنعم‭ ‬بالأمن‭ ‬والنماء،‭ ‬وعلى‭ ‬الأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بالخير‭ ‬واليُمن‭ ‬والبركة‭. ‬