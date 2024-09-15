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مساعد آمر القوة البحرية يلتقي كلا من قائد القوات البحرية الإماراتي وقائد الاسطول الشرقي السعودي

9/15/2024 3:07:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع اليوم الاحد أن مساعد آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري سيف الهملان قام بزيارتين رسميتين إلى كل من الإمارات والسعودية الشقيقتين التقى خلالهما بقائد القوات البحرية الإماراتية اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان وبقائد الأسطول الشرقي بالقوات البحرية الملكية السعودية اللواء الركن بحري ساجر العنزي.
وقالت (الدفاع) في بيان صحفي إن هاتين الزيارتين اللتين تمتا الاسبوع الماضي تأتيان في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك بين القوات البحرية الشقيقة وتم خلالهما بحث سبل تطوير العمل والتدريب المشترك وتبادل الخبرات.
وأشارت إلى أن المباحثات خلال الزيارتين تطرقت إلى أهمية التنسيق المستمر بين القيادات البحرية لتعزيز القدرات العملياتية البحرية المشتركة. (النهاية)

ع ح ك / أ ن د




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