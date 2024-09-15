مساعد آمر القوة البحرية يلتقي كلا من قائد القوات البحرية الإماراتي وقائد الاسطول الشرقي السعودي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع اليوم الاحد أن مساعد آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري سيف الهملان قام بزيارتين رسميتين إلى كل من الإمارات والسعودية الشقيقتين التقى خلالهما بقائد القوات البحرية الإماراتية اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان وبقائد الأسطول الشرقي بالقوات البحرية الملكية السعودية اللواء الركن بحري ساجر العنزي.
وقالت (الدفاع) في بيان صحفي إن هاتين الزيارتين اللتين تمتا الاسبوع الماضي تأتيان في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك بين القوات البحرية الشقيقة وتم خلالهما بحث سبل تطوير العمل والتدريب المشترك وتبادل الخبرات.
وأشارت إلى أن المباحثات خلال الزيارتين تطرقت إلى أهمية التنسيق المستمر بين القيادات البحرية لتعزيز القدرات العملياتية البحرية المشتركة. (النهاية)
ع ح ك / أ ن د
MENAFN15092024000071011013ID1108675959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.