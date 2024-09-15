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(الداخلية): ضبط مصنع للخمور المحلية في منطقة صحراوية شمال البلاد

9/15/2024 3:07:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد ضبط مصنع للخمور المحلية في منطقة صحراوية شمال البلاد يديره شخصان من جنسية آسيوية وذلك بعد متابعة دقيقة للموقع.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي إن الشخصين كانا يديران عملية تصنيع الخمور في الموقع إذ تم العثور على كمية كبيرة من الخمور المحلية الجاهزة للبيع و1780 قنينة بلاستيكية فارغة جاهزة للتعبئة علاوة على كمية كبيرة من البراميل المستخدمة في عملية التقطير وأدوات التصنيع.
وأضافت أنه تم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما مؤكدة استمرار جهود قطاع الأمن الجنائي في مكافحة الجرائم والمحافظة على الأمن.(النهاية)

ع ج ر / خ د ع




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