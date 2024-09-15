(الداخلية): ضبط مصنع للخمور المحلية في منطقة صحراوية شمال البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد ضبط مصنع
للخمور المحلية في منطقة صحراوية شمال البلاد يديره شخصان من جنسية آسيوية وذلك بعد متابعة دقيقة للموقع.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي إن الشخصين كانا يديران عملية تصنيع
الخمور في الموقع إذ تم العثور على كمية كبيرة من الخمور المحلية الجاهزة للبيع و1780 قنينة بلاستيكية فارغة جاهزة للتعبئة علاوة على كمية كبيرة من البراميل المستخدمة في عملية التقطير وأدوات التصنيع.
وأضافت أنه تم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما مؤكدة استمرار جهود قطاع الأمن الجنائي في مكافحة الجرائم والمحافظة على الأمن.(النهاية)
ع ج ر / خ د ع
MENAFN15092024000071011013ID1108675958
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