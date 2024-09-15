استشهاد 19 فلسطينيا في قصف جوي ومدفعي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الاحد استشهاد 19 فلسطينيا في إطار مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية لليوم ال345 من خلال استمرار القصف العنيف على مناطق عدة منها مخيما (النصيرات) وسط القطاع و(جباليا) شمالا ومنطقة (المواصي) غربي غزة و(رفح) جنوبا.
وقالت السلطات في بيان انه استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على منزل سكني اضافة الى استشهاد فلسطينيين اثنين عقب استهداف سيارة مياه غرب مخيم (النصيرات).
وأضافت أن الطواقم الطبية نقلت جرحى حالتهم خطرة إلى مستشفى
(شهداء الأقصى) في (دير البلح ) وسط قطاع غزة.
وأشارت الى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في محيط مستشفى (اليمن السعيد) بمخيم (جباليا) شمالي القطاع بالتزامن مع تكثيف القصف الجوي على المخيم.
وبينت أنه استشهد فلسطينيان اثنان بقصف مدفعي من آليات الاحتلال في مدينة (بيت حانون) شمالا فيما شنت الطائرات أحزمة نارية على مناطق في حي (الصبرة) جنوبي مدينة غزة ما أسفر عن تدمير منازل ونسف مبان سكنية.
من جهتها أعلنت الطواقم الطبية استشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة بعد قصفهم أثناء ذهابهم لتفقد منزلهم ب(حي الزيتون) في مدينة غزة فيما انتشلت الطواقم الطبية أربعة شهداء بعد قصف منزل في حي (الشيخ رضوان) شمال المدينة.
وذكرت ان "مقاتلات الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين بمحيط جامع (الأزهر) مما أدى الى استشهاد اثنين وإصابة آخرين".
وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن أحياء في مدينة (غزة) تعرضت لغارات من قوات الاحتلال وقصف مدفعي مكثف خلال الساعات الماضية حيث أصدرت القوات أوامر إخلاء قسري جديد للسكان شمال القطاع.
وكانت السلطات الصحية قد أكدت في وقت سابق اليوم ان قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر أمس السبت ما أدى إلى استشهاد 24 فلسطينا وإصابة أكثر من 57 آخرين.(النهاية)
و ا ب / ف س
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