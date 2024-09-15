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استشهاد 19 فلسطينيا في قصف جوي ومدفعي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

9/15/2024 3:07:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 15 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الاحد استشهاد 19 فلسطينيا في إطار مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية لليوم ال345 من خلال استمرار القصف العنيف على مناطق عدة منها مخيما (النصيرات) وسط القطاع و(جباليا) شمالا ومنطقة (المواصي) غربي غزة و(رفح) جنوبا.
وقالت السلطات في بيان انه استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرات الاحتلال على منزل سكني اضافة الى استشهاد فلسطينيين اثنين عقب استهداف سيارة مياه غرب مخيم (النصيرات).
وأضافت أن الطواقم الطبية نقلت جرحى حالتهم خطرة إلى مستشفى (شهداء الأقصى) في (دير البلح ) وسط قطاع غزة.
وأشارت الى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في محيط مستشفى (اليمن السعيد) بمخيم (جباليا) شمالي القطاع بالتزامن مع تكثيف القصف الجوي على المخيم.
وبينت أنه استشهد فلسطينيان اثنان بقصف مدفعي من آليات الاحتلال في مدينة (بيت حانون) شمالا فيما شنت الطائرات أحزمة نارية على مناطق في حي (الصبرة) جنوبي مدينة غزة ما أسفر عن تدمير منازل ونسف مبان سكنية.
من جهتها أعلنت الطواقم الطبية استشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة بعد قصفهم أثناء ذهابهم لتفقد منزلهم ب(حي الزيتون) في مدينة غزة فيما انتشلت الطواقم الطبية أربعة شهداء بعد قصف منزل في حي (الشيخ رضوان) شمال المدينة.
وذكرت ان "مقاتلات الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين بمحيط جامع (الأزهر) مما أدى الى استشهاد اثنين وإصابة آخرين".
وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن أحياء في مدينة (غزة) تعرضت لغارات من قوات الاحتلال وقصف مدفعي مكثف خلال الساعات الماضية حيث أصدرت القوات أوامر إخلاء قسري جديد للسكان شمال القطاع.
وكانت السلطات الصحية قد أكدت في وقت سابق اليوم ان قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر أمس السبت ما أدى إلى استشهاد 24 فلسطينا وإصابة أكثر من 57 آخرين.(النهاية)

و ا ب / ف س




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