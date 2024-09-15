السعودية تدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 15 - 9 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الاحد بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان وقوف المملكة مع جمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها امام كل مايهدد امنها واستقرارها.
واعربت الخارجية عن امنياتها للرئيس غزالي بالشفاء العاجل ولشعب جزر القمر السلامة والاستقرار والازدهار.
وكان الرئيس عزالي قد تعرض لمحاولة اغتيال يوم الجمعة الماضي بسلاح ابيض نتج عنها اصابته بجروح طفيفة اثناء حضوره مراسم جنازة في العاصمة موروني. (النهاية)
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