الهند تقدم مساعدات إنسانية طارئة لفيتنام ولاوس وميانمار اعقاب إعصار (ياغي)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 15 - 9 (كونا) -- أطلقت الحكومة الهندية اليوم الاحد عمليات لتقديم مساعدات إنسانية طارئة أعقاب فيضانات وانهيارات ارضية تسبب فيها إعصار (ياغي) في فيتنام ولاوس وميانمار.
واعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان ان الحكومة الهندية اطلقت عملية (سادبهاف) لتقديم المساعدة الإنسانية للدول المتضررة من إعصار (ياغي) حيث قدمت الهند مساعدة انسانية لحكومة فيتنام لتوفير الإغاثة للمجتمعات المتضررة في شمال فيتنام بسبب الكارثة الطبيعية.
وتم نقل
شحنة من 35 طنا من المساعدات الإنسانية بما في ذلك مواد تنقية المياه وحاويات المياه والبطانيات وأدوات المطبخ وغيرها إلى فيتنام على متن طائرة خاصة.
كما قدمت الهند عشرة أطنان من إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى حكومة لاوس اثر فيضانات وانهيارات أرضية الحقت أضرارا واسعة للممتلكات والأراضي الزراعية ما أثر على حوالي 40 ألف شخص شمال لاوس.
وعلى صعيد متصل اعلنت البحرية الهندية انها بدأت استعدادات سريعة لاطلاق عمليات المساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث استجابة للفيضانات المدمرة التي ضربت ميانمار وتأثرت العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد بشدة بالإعصار (ياغي) الذي نشأ من بحر الصين الجنوبي.
ووفق تقارير إعلامية لقي أكثر من 350 شخصا حتفهم وأصيب مئات آخرون واصبح عشرات اخرون في عداد المفقودين في فيتنام ولاوس وميانمار وتايلند اثر الدمار الذي خلفه الاعصار (ياغي). (النهاية) أ ت ك / ف ا س
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