Monday, 16 September 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهند تقدم مساعدات إنسانية طارئة لفيتنام ولاوس وميانمار اعقاب إعصار (ياغي)

9/15/2024 3:07:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 15 - 9 (كونا) -- أطلقت الحكومة الهندية اليوم الاحد عمليات لتقديم مساعدات إنسانية طارئة أعقاب فيضانات وانهيارات ارضية تسبب فيها إعصار (ياغي) في فيتنام ولاوس وميانمار.
واعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان ان الحكومة الهندية اطلقت عملية (سادبهاف) لتقديم المساعدة الإنسانية للدول المتضررة من إعصار (ياغي) حيث قدمت الهند مساعدة انسانية لحكومة فيتنام لتوفير الإغاثة للمجتمعات المتضررة في شمال فيتنام بسبب الكارثة الطبيعية.
وتم نقل شحنة من 35 طنا من المساعدات الإنسانية بما في ذلك مواد تنقية المياه وحاويات المياه والبطانيات وأدوات المطبخ وغيرها إلى فيتنام على متن طائرة خاصة.
كما قدمت الهند عشرة أطنان من إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى حكومة لاوس اثر فيضانات وانهيارات أرضية الحقت أضرارا واسعة للممتلكات والأراضي الزراعية ما أثر على حوالي 40 ألف شخص شمال لاوس.
وعلى صعيد متصل اعلنت البحرية الهندية انها بدأت استعدادات سريعة لاطلاق عمليات المساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث استجابة للفيضانات المدمرة التي ضربت ميانمار وتأثرت العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد بشدة بالإعصار (ياغي) الذي نشأ من بحر الصين الجنوبي.
ووفق تقارير إعلامية لقي أكثر من 350 شخصا حتفهم وأصيب مئات آخرون واصبح عشرات اخرون في عداد المفقودين في فيتنام ولاوس وميانمار وتايلند اثر الدمار الذي خلفه الاعصار (ياغي). (النهاية) أ ت ك / ف ا س

MENAFN15092024000071011013ID1108675955

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث