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الدوري الإنجليزي.. (آرسنال) يفوز على (توتنهام) في ديربي شمال لندن

9/15/2024 3:07:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 9 (كونا) -- حقق فريق (آرسنال) فوزا مهما على مضيفه (توتنهام هوتسبر) بهدف نظيف في مباراة (ديربي شمال لندن) والتي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد شوط أول دون أهداف نجح (آرسنال) في خطف هدف الفوز في الدقيقة الـ64 عن طريق المهاجم البرازيلي غابرييل ماجاليس الذي حول كرة ركنية إلى الشباك برأسية قوية.
وسمح هذا الفوز لنادي (آرسنال) بالارتقاء إلى وصافة الترتيب بمجموع 10 نقاط وبفارق نقطتين عن المتصدر (مانشستر سيتي) فيما تراجع (توتنهام) للمركز ال13 برصيد أربع نقاط.
ويلتقي حاليا ضمن نفس المرحلة فريقي (نيوكاسل يونايتد) و(وولفرهامبتون) وتشير النتيجة إلى تقدم الأول بهدفين مقابل هدف واحد حتى الدقيقة ال85. (النهاية)

م ر ن / ر س



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