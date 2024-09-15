الدوري الإنجليزي.. (آرسنال) يفوز على (توتنهام) في ديربي شمال لندن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 15 - 9 (كونا) -- حقق فريق (آرسنال) فوزا مهما على مضيفه (توتنهام هوتسبر) بهدف نظيف في مباراة
(ديربي شمال لندن) والتي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد شوط أول دون أهداف نجح (آرسنال) في خطف هدف الفوز في الدقيقة الـ64 عن طريق المهاجم البرازيلي غابرييل ماجاليس الذي حول كرة ركنية إلى الشباك برأسية قوية.
وسمح هذا الفوز لنادي (آرسنال) بالارتقاء إلى وصافة الترتيب بمجموع 10 نقاط وبفارق نقطتين عن المتصدر (مانشستر سيتي) فيما تراجع (توتنهام) للمركز ال13 برصيد أربع نقاط.
ويلتقي حاليا ضمن نفس المرحلة فريقي (نيوكاسل يونايتد) و(وولفرهامبتون) وتشير النتيجة إلى تقدم الأول بهدفين مقابل هدف واحد حتى الدقيقة ال85. (النهاية)
م ر ن / ر س
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