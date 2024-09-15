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الدوري الإسباني.. (برشلونة) يفوز على (جيرونا) بأربعة أهداف لهدف ضمن الجولة الخامسة

9/15/2024 3:07:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 9 (كونا) -- فاز فريق (برشلونة) اليوم الاحد على جاره (جيرونا) بأربعة أهداف لهدف في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل يامين يامال الهدفين الأول والثاني لـ(برشلونة) في الدقيقتين الـ30 والـ37 من زمن الشوط الاول في المباراة التي أقيمت على ملعب (مونتيليبي) لينتهي الشوط بثنائية نظيفة.
وفي الشوط الثاني أضاف الاسباني داني أولمو الهدف الثالث في الدقيقة الـ47 وعزز مواطنه بيدري النتيجة بهدف رابع في الدقيقة الـ64 فيما سجل أصحاب الأرض هدف تقليص الفارق عبر كريستيان ستواني في الدقيقة الـ80.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده في صدارة ترتيب الدوري إلى 15 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (جيرونا) عند سبع نقاط في المركز الثامن.
وفي مباريات أخرى بالجولة ذاتها فاز (ريال مدريد) على (ريال سوسيداد) بهدفين دون رد وانتصر (فياريال) ثالث الترتيب على (مايوركا) بهدفين لهدف.
ويستضيف (اتلتيكو مدريد) في وقت لاحق من اليوم (فالنسيا) متذيل الترتيب. (النهاية)

ه ن د / م ع ح ع




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