الدوري الإسباني.. (برشلونة) يفوز على (جيرونا) بأربعة أهداف لهدف ضمن الجولة الخامسة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 15 - 9 (كونا) -- فاز فريق (برشلونة) اليوم الاحد على جاره (جيرونا) بأربعة أهداف لهدف في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وسجل يامين يامال الهدفين الأول والثاني لـ(برشلونة) في الدقيقتين الـ30 والـ37 من زمن الشوط الاول في المباراة التي أقيمت على ملعب (مونتيليبي) لينتهي الشوط بثنائية نظيفة.
وفي الشوط الثاني أضاف الاسباني داني أولمو الهدف الثالث في الدقيقة الـ47 وعزز مواطنه بيدري النتيجة بهدف رابع في الدقيقة الـ64 فيما سجل أصحاب الأرض هدف تقليص الفارق عبر كريستيان ستواني في الدقيقة الـ80.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده في صدارة ترتيب الدوري إلى 15 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (جيرونا) عند سبع نقاط في المركز الثامن.
وفي مباريات أخرى بالجولة ذاتها فاز (ريال مدريد) على (ريال سوسيداد) بهدفين دون رد وانتصر (فياريال) ثالث الترتيب على (مايوركا) بهدفين لهدف.
ويستضيف (اتلتيكو مدريد) في وقت لاحق من اليوم (فالنسيا) متذيل الترتيب. (النهاية)
ه ن د / م ع ح ع
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