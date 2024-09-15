دوري زين الممتاز.. العربي يفوز على الفحيحيل بثلاثية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 9 (كونا) -- فاز فريق نادي العربي لكرة القدم
اليوم الأحد على نظيره الفحيحيل بنتيجة (3 - 0) ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري
الكويتي الممتاز (دوري زين).
وافتتح المضيف (العربي) التسجيل في الدقيقة الـ36 عبر محترفه النيجيري ايوالا "نجم اللقاء" الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة ال43 مما أحكم سيطرة فريقه على مجريات الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني كانت الأفضلية للعربي الذي سير المباراة كما يريد وعزز تقدمه بالهدف الثالث عن طريق اللاعب حمزة خابه بالدقيقة الـ 59.
وبهذه النتيجة رفع (العربي) رصيده إلى النقطة الـ12 بالمركز الثاني في حين ظل (الفحيحيل) في المركز الرابع بست نقاط. (النهاية)
م ي م / م ص ع
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