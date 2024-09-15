انطلاق الدوري الكويتي لهوكي الجليد للرجال (2024- 2025) بمشاركة خمسة فرق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 9 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الأحد منافسات بطولة الدوري
الكويتي لهوكي الجليد للرجال للموسم الرياضي
(2024-2025) بمشاركة خمسة فرق وتمتد مبارياته لعدة أشهر بتنظيم من نادي الألعاب الشتوية الكويتي على صالة النادي بمنطقة بيان.
وأسفرت أول مواجهة في الموسم الجديد عن فوز حامل اللقب فريق (ووريرز) على نظيره (ستارز) بنتيجة (11 - 9) بعد أداء قوي من الفريقين طيلة الأشواط الثلاثة إلا أن خبرة لاعبي (ووريرز) حسمت الأمور ليقودوا فريقهم للفوز في بداية حملته للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.
وتتواصل منافسات البطولة التي تشهد أيضا مشاركة أندية (موسادز) و(فالكون) و(كاميلز) تباعا بواقع مباراتين أسبوعيا على أن يتوج باللقب صاحب أعلى رصيد من النقاط.
وقال نائب رئيس نادي الألعاب الشتوية خالد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب انطلاق المنافسات إن البطولة تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي الذي يتضمن إقامة بطولات رياضية أخرى لكل الألعاب التي يشرف عليها النادي لفئتي الرجال والسيدات بمختلف المراحل السنية.
وأضاف المطيري أن هذه النسخة تكتسب أهمية كبرى كونها تتيح لمدرب المنتخب الجديد الألماني اندريس بارتكيفتش لاختيار لاعبي الفريق المقرر مشاركته في دورة الألعاب الاسيوية الشتوية في مدينة هاربين الصينية فبراير المقبل.
وأوضح أن النادي يولي البطولات المحلية أهمية بالغة كونها الانطلاقة نحو إعداد اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات الخارجية مبينا أنها تقام وفق نظم وقوانين الاتحاد الدولي ويدير مبارياتها حكام كويتيون وكويتيات معتمدون من الاتحاد الدولي.
وأكد حرص مجلس إدارة النادي برئاسة فهيد العجمي على انتظام مسابقاته في كافة الألعاب الخمس التي يشرف عليها وهي إضافة إلى لعبة الهوكي الـ(فيغر) والـ(كيرلنج) و(التزلج على الجليد) و(السرعة على الجليد) وجميعها ألعاب أولمبية مقدما شكره لوزارة الإعلام على نقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة عبر القناة الرياضية المحلية. (النهاية)
ف ش ا
MENAFN15092024000071011013ID1108675951
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.