Monday, 16 September 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق الدوري الكويتي لهوكي الجليد للرجال (2024- 2025) بمشاركة خمسة فرق

9/15/2024 3:07:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 9 (كونا) -- انطلقت مساء اليوم الأحد منافسات بطولة الدوري الكويتي لهوكي الجليد للرجال للموسم الرياضي (2024-2025) بمشاركة خمسة فرق وتمتد مبارياته لعدة أشهر بتنظيم من نادي الألعاب الشتوية الكويتي على صالة النادي بمنطقة بيان.
وأسفرت أول مواجهة في الموسم الجديد عن فوز حامل اللقب فريق (ووريرز) على نظيره (ستارز) بنتيجة (11 - 9) بعد أداء قوي من الفريقين طيلة الأشواط الثلاثة إلا أن خبرة لاعبي (ووريرز) حسمت الأمور ليقودوا فريقهم للفوز في بداية حملته للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.
وتتواصل منافسات البطولة التي تشهد أيضا مشاركة أندية (موسادز) و(فالكون) و(كاميلز) تباعا بواقع مباراتين أسبوعيا على أن يتوج باللقب صاحب أعلى رصيد من النقاط.
وقال نائب رئيس نادي الألعاب الشتوية خالد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب انطلاق المنافسات إن البطولة تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي الذي يتضمن إقامة بطولات رياضية أخرى لكل الألعاب التي يشرف عليها النادي لفئتي الرجال والسيدات بمختلف المراحل السنية.
وأضاف المطيري أن هذه النسخة تكتسب أهمية كبرى كونها تتيح لمدرب المنتخب الجديد الألماني اندريس بارتكيفتش لاختيار لاعبي الفريق المقرر مشاركته في دورة الألعاب الاسيوية الشتوية في مدينة هاربين الصينية فبراير المقبل.
وأوضح أن النادي يولي البطولات المحلية أهمية بالغة كونها الانطلاقة نحو إعداد اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات الخارجية مبينا أنها تقام وفق نظم وقوانين الاتحاد الدولي ويدير مبارياتها حكام كويتيون وكويتيات معتمدون من الاتحاد الدولي.
وأكد حرص مجلس إدارة النادي برئاسة فهيد العجمي على انتظام مسابقاته في كافة الألعاب الخمس التي يشرف عليها وهي إضافة إلى لعبة الهوكي الـ(فيغر) والـ(كيرلنج) و(التزلج على الجليد) و(السرعة على الجليد) وجميعها ألعاب أولمبية مقدما شكره لوزارة الإعلام على نقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة عبر القناة الرياضية المحلية. (النهاية)

ف ش ا


MENAFN15092024000071011013ID1108675951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث