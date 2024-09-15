مساعد وزير الخارجية الإيراني: نولي أهمية خاصة لتوسيع علاقاتنا مع الدول الخليجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 15 – 9 (كونا) -- أكد مساعد وزير
الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي اليوم الأحد أن بلاده تولي أهمية خاصة لتوسيع علاقتها مع جيرانها خاصة الدول الخليجية.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء خلال لقاء تخت روانجي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الخليجية.
وأضاف تخت روانجي أن طهران ستخطط لتقوية علاقتها أكثر مع جيرانها على المستويات كافة مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق الأسبوع الماضي.
وأكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عزم حكومة بلاده للتعامل والتشاور المستمر مع دول المنطقة مضيفا ان "القرب الجغرافي والأواصر والقواسم المشتركة بين هذه الدول يوفر أرضية مناسبة للحوار والتشاور بيننا والتنسيق المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بينها".
وأشار تخت روانجي إلى الموضوعات المشتركة بين هذه الدول كالتعاون الاقتصادي والترانزيت والبيئة والملاحة البحرية ومكافحة تهريب المخدرات مؤكدا استعداد طهران لتقوية تعاونها عبر الزيارات المتبادلة والحوار والتعاون الثنائي. (النهاية)
م و / ف ا س
MENAFN15092024000071011013ID1108675950
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.