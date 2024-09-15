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مساعد وزير الخارجية الإيراني: نولي أهمية خاصة لتوسيع علاقاتنا مع الدول الخليجية

9/15/2024 3:07:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 15 – 9 (كونا) -- أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي اليوم الأحد أن بلاده تولي أهمية خاصة لتوسيع علاقتها مع جيرانها خاصة الدول الخليجية.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء خلال لقاء تخت روانجي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الخليجية.
وأضاف تخت روانجي أن طهران ستخطط لتقوية علاقتها أكثر مع جيرانها على المستويات كافة مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق الأسبوع الماضي.
وأكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عزم حكومة بلاده للتعامل والتشاور المستمر مع دول المنطقة مضيفا ان "القرب الجغرافي والأواصر والقواسم المشتركة بين هذه الدول يوفر أرضية مناسبة للحوار والتشاور بيننا والتنسيق المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بينها".
وأشار تخت روانجي إلى الموضوعات المشتركة بين هذه الدول كالتعاون الاقتصادي والترانزيت والبيئة والملاحة البحرية ومكافحة تهريب المخدرات مؤكدا استعداد طهران لتقوية تعاونها عبر الزيارات المتبادلة والحوار والتعاون الثنائي. (النهاية)

م و / ف ا س



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