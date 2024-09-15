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جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود في عدد من التخصصات

9/15/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة نجران اليوم عن توفر وظائف عقود تعاون " رجال - نساء" للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه للتدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 16 / 3 / 1446 هـ.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب بنظام الانتظام من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، وأن يكون مؤهل الماجستير أكاديمياً وأن لا يقل التقدير العام في البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً (إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير)، وإن كان المؤهل صادراً من جامعة تمنح الدرجة دون تقدير، فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل على الأقل جيد جداً، وإرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية، وكذلك الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص أو تقديم (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم أو المتقدمة غير موظف. كما اشترطت الجامعة أن يمتلك المتقدم أو المتقدمة القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وألاَّ يكون قد صدر بحق المتقدم أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله.
وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في: صورة مصدّقة من المؤهل المطلوب، وصورة معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك الخبرات الأكاديمية إن وجدت، وصورة الهوية الوطنية سارية التاريخ، إضافةً إلى صورة من موافقة جهة عمل الموظف أو تقديم مستند من نظام أبشر يثبت أن المتقدم أو المتقدمة غير موظف؛ على أن ترفع كامل المستندات المطلوبة عبر البريد الخاص بكل كلية: كلية العلوم والآداب ‏ ، .

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