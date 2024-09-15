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وزير الداخلية يدشن عددًا من البرامج التعليمية والتدريبية ومنصات العمل الإلكترونية بكلية الملك فهد الأمنية

9/15/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عددًا من البرامج التعليمية والتدريبية ومنصات العمل الإلكترونية بكلية الملك فهد الأمنية. وشمل التدشين منصتي راسل وعرين لتوفير الخدمات التقنية الإدارية والمالية، بهوية نظم ذكية وآمنة، وبأسلوب يتسم بالسرعة والأمان والشفافية، مع الربط بالمنصات الوطنية لتحقيق التكامل بجودة عالية.
كما دشن سموه برامج الدراسات العليا المتمثلة في ثلاثة برامج ماجستير في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والقيادة الإدارية، ومجموعة من التخصصات في الدبلوم العالي تشمل إدارة الكوارث والأزمات الأمنية، والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ونظم المعلومات الجغرافية الأمنية، والأمن الفكري، والسلامة والأمن الصناعي، والتحقيق والأدلة الجنائية، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، إلى جانب تدشين الدبلوم العالي في القانون الإداري الذي يعد خطوة إستراتيجية تهدف إلى تنمية المهارات القانونية، وتعزيز التوعية بما يتصل بأعمال الجهات الإدارية والأمنية، إضافةً إلى ترسيخ العلوم القانونية ذات الصلة.
كما دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود "البرامج التدريبية لمعهد التدريب النسائي الأمني" الذي يقدم 24 برنامجاً تدريبياً في مجالات متعددة، تشمل العلوم العسكرية والأمنية والإدارية وتقنية المعلومات والاتصالات، مما سيسهم في تأهيل أكثر من 1200 متدربة للعمل في 20 قطاعًا وجهة مستفيدة. رافق سموه خلال التدشين نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.

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