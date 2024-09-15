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انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

9/15/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، عن انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتطبيق القرار الوزاري بتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ، والمتعلق بحظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت، الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من يوم السبت 9 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 15 يونيو 2024م، وانتهى اليوم الأحد 12 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 15‏ سبتمبر 2024م.
ويأتي هذا القرار حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم، وفقًا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقد بلغت نسبة امتثال المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لهذا العام 94,6%, وخلال فترة التطبيق، قامت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بتوجيه أصحاب العمل إلى تنظيم ساعات العمل والالتزام بما جاء في القرار للحد من الإصابات والأمراض المهنية, كما عمل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على نشر حملات توعوية إعلامية حول أهمية تطبيق القرار ونشر الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري كما تم تطوير الدليل الاسترشادي للعمل في درجات حرارة عالية وتحت أشعة الشمس والمنشورة في الموقع الإلكتروني.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس على تطوير ممارسات السلامة والصحة المهنية في المملكة، وتحقيق بيئة عمل متميزة وسوق عمل جاذب من خلال تطبيق أفضل المعايير المحلية والعالمية بالإضافة إلى أبرز الممارسات الدولية في هذا المجال.

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