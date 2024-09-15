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16 كفيفا يستفيدون من اكتساب ضياء أبها

9/15/2024 3:06:14 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت فعاليات برنامج اكتساب لـ 16 كفيفًا من جمعية ضياء بعسير والذي استضافته الكلية التقنية بابها لمدة أسبوعين، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بآبها الدكتور يحيى بن مشبب آل كاسي الذي أشار إلى أنه تم تدريب المستفيدين من خلال أحد الكفيفيين بالجمعية وباحترافية عالية وتزويدهم بالمهارات الأساسية للحاسب الآلي لتوفير الاكتفاء لدى الكفيف في المجالات التقنية والمهنية وأضاف أنه استفاد من البرنامج 16 كفيفًا، إذ قدمت الكلية جميع التسهيلات التي يحتاجونها لتنفيذ البرنامج بقاعات التطوير بالكلية وتنفيذ البرنامج، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الشراكات المجتمعية مع الجهات والقطاعات الخاصة والعامة بالمنطقة ومد جسور التواصل معهم وفتح آفاق التدريب والمهارات في جميع تخصصات الكلية التي تخدم سوق العمل وفق رؤية 2030.
وأعرب آل كاسي عن شكره وتقديره لكل المشاركين على انضباطهم خلال فترة التدريب وأيضًا لجميع المشاركين من الكلية لتقديم الخدمات والتسهيلات لهؤلاء الشريحة الغالية على المجتمع، مؤكدًا أن الكلية وضمن رسالتها وأهدافها ستقدم جميع برامجها لشرائح المجتمع كافة.

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