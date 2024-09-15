صندوق الحسين ومينالاب ينفذان مشروع مختبرات الحسين للتصميم والتصنيع الرقمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقع صندوق الحسين للإبداع والتفوق مع مؤسسة مينالاب اتفاقية شراكة استراتيجية لتنفيذ مشروع "مختبرات صندوق الحسين للتصميم والتصنيع الرقمي" والذي يطلقه صندوق الحسين في العام الدراسي 2024-2025 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ويهدف المشروع إلى تدريب وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من مختلف محافظات المملكة في مجال التفكير التصميمي والتصنيع الرقمي، بما يوفر للطلبة تجارب تعليمية عملية، تعزز الإبداع وتسهم في تطوير مهاراتهم على الابتكار وحل المشكلات باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب التصميم.
وتأتي هذه الشراكة بعد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق الحسين لتنفيذ أنشطة المشروع ضمن برنامج حاضنات الأعمال الريادية والابتكارية في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، وقعها عن الوزارة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وعن الصندوق رئيس هيئة المديرين، محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس.
وتهدف إلى تدريب اليافعين على التصميم الفكري وحل المشكلات بتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، لطلبة من مديريات وزارة التربية في محافظات العاصمة والكرك وجرش، كمرحلة أولى، على أن تستضيفها مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في كل محافظة وبمشاركة طلبة منها، إلى جانب مدرسين من الوزارة.
وبموجب الاتفاقية، سيتولى صندوق الحسين تغطية تكاليف التدريب والمعدات والأدوات اللازمة بما فيها طابعتين ثلاثية الأبعاد لكل مختبر وما يتصل فيها من مواد أولية للعملية التدريبية.
من جانهبا، ستقوم مؤسسة مينالاب بتدريب مجموعة من الطلبة والمعلمين على تقنيات ومهارات التصميم الرقمي وتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في التصنيع الرقمي، وذلك بهدف غرس وتعزيز مهارات حل المشكلات لدى طلبة المدارس (الصفوف من 9-11) من خلال التكامل ما بين التفكير التصميمي والتصنيع الرقمي باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد.
وسيقوم المشروع في دورته الأولى في العام 2024-2025، وبالتعاون والتنسيق الكاملين مع وزارة التربية والتعليم، باختيار ثلاث من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، وتجهيز مختبر ضمن برنامج حاضنات الأعمال ليكون مركزا لتدريب الطلبة والمعلمين على مهارات التصميم والتصنيع الرقمي، حيث سيتم اختيار مجموعة من طلبة المدارس في كل منطقة لتدريبهم خلال شهرين على هذه المهارات.
وقال مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق الدكتور علي ياغي، إن فكرة هذا البرنامج جاءت بدعم وتوصية من مجلس إدارة الصندوق باستهداف الطلبة في المرحلة المدرسية وتطوير مهارات التفكير النقدي لديهم وزيادة قدراتهم على التصميم والطوير والقدرة على حل المشكلات.
وأضاف أن هذا البرنامج يعد تجريبيا حيث سيتم تقييم التجربة وتطويرها في المستقبل وشمول مدارس أخرى في باقي محافظات المملكة، لاسيما مع تدريب معلمين على آليات تنفيذ هذا البرنامج وتوفر الطابعات ثلاثية الأبعاد التي سيؤمنها الصندوق، يث سيوفر التوسع في تنفيذ البرنامج فرصة لمزيد من الطلبة للانخراط في تجارب تعليمية متميزة.
وأكد الدكتور ياغي أهمية التعاون مع مينالاب، كبيت خبرة، في تنفيذ هذا البرنامج التعليمي الذي سيصل إلى الطلاب في جميع أنحاء المملكة، وذلك التزامنا من صندوق الحسين بتعزيز الفرص التعليمية للشباب، منوها أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة نحو إعداد الطلبة لأنخراط في السوق الإقليمي والعالمي.
من جانبها، قالت الشريك المؤسس لـ مينالاب، نادين أبو طحيمر، "نؤمن بأهمية تمكين المواهب الشابة في جميع أنحاء المملكة من خلال تزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة للنجاح في عالم يتطور بسرعة. هذه الشراكة مع صندوق الحسين تتماشى تماما مع رؤية مينالاب في دعم الإبداع والابتكار من خلال التعليم".
بدوره، قال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ مينالاب، قصي ملاحمه، "هذا التعاون يشكل فرصة لسد الفجوة بين التعليم التقليدي والتقنيات الحديثة، ما يسهم في بناء جيل جديد من المبدعين والمبتكرين القادرين على تحقيق تطلعات الأردن المستقبلية".
وتأتي هذه الشراكة لتعكس الالتزام المشترك لكل من صندوق الحسين للإبداع والتفوق و مينالاب بتوسيع الفرص التعليمية، وتمكين الشباب، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التعليم المبتكر والتطبيقي.
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