صندوق الحسين ومينالاب ينفذان مشروع مختبرات الحسين للتصميم والتصنيع الرقمي



ويهدف المشروع إلى تدريب وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من مختلف محافظات المملكة في مجال التفكير التصميمي والتصنيع الرقمي، بما يوفر للطلبة تجارب تعليمية عملية، تعزز الإبداع وتسهم في تطوير مهاراتهم على الابتكار وحل المشكلات باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب التصميم.

وتأتي هذه الشراكة بعد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق الحسين لتنفيذ أنشطة المشروع ضمن برنامج حاضنات الأعمال الريادية والابتكارية في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، وقعها عن الوزارة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وعن الصندوق رئيس هيئة المديرين، محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس.



وتهدف إلى تدريب اليافعين على التصميم الفكري وحل المشكلات بتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، لطلبة من مديريات وزارة التربية في محافظات العاصمة والكرك وجرش، كمرحلة أولى، على أن تستضيفها مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في كل محافظة وبمشاركة طلبة منها، إلى جانب مدرسين من الوزارة.



وبموجب الاتفاقية، سيتولى صندوق الحسين تغطية تكاليف التدريب والمعدات والأدوات اللازمة بما فيها طابعتين ثلاثية الأبعاد لكل مختبر وما يتصل فيها من مواد أولية للعملية التدريبية.



من جانهبا، ستقوم مؤسسة مينالاب بتدريب مجموعة من الطلبة والمعلمين على تقنيات ومهارات التصميم الرقمي وتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في التصنيع الرقمي، وذلك بهدف غرس وتعزيز مهارات حل المشكلات لدى طلبة المدارس (الصفوف من 9-11) من خلال التكامل ما بين التفكير التصميمي والتصنيع الرقمي باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد.



وسيقوم المشروع في دورته الأولى في العام 2024-2025، وبالتعاون والتنسيق الكاملين مع وزارة التربية والتعليم، باختيار ثلاث من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز، وتجهيز مختبر ضمن برنامج حاضنات الأعمال ليكون مركزا لتدريب الطلبة والمعلمين على مهارات التصميم والتصنيع الرقمي، حيث سيتم اختيار مجموعة من طلبة المدارس في كل منطقة لتدريبهم خلال شهرين على هذه المهارات.



وقال مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق الدكتور علي ياغي، إن فكرة هذا البرنامج جاءت بدعم وتوصية من مجلس إدارة الصندوق باستهداف الطلبة في المرحلة المدرسية وتطوير مهارات التفكير النقدي لديهم وزيادة قدراتهم على التصميم والطوير والقدرة على حل المشكلات.



وأضاف أن هذا البرنامج يعد تجريبيا حيث سيتم تقييم التجربة وتطويرها في المستقبل وشمول مدارس أخرى في باقي محافظات المملكة، لاسيما مع تدريب معلمين على آليات تنفيذ هذا البرنامج وتوفر الطابعات ثلاثية الأبعاد التي سيؤمنها الصندوق، يث سيوفر التوسع في تنفيذ البرنامج فرصة لمزيد من الطلبة للانخراط في تجارب تعليمية متميزة.



وأكد الدكتور ياغي أهمية التعاون مع مينالاب، كبيت خبرة، في تنفيذ هذا البرنامج التعليمي الذي سيصل إلى الطلاب في جميع أنحاء المملكة، وذلك التزامنا من صندوق الحسين بتعزيز الفرص التعليمية للشباب، منوها أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة نحو إعداد الطلبة لأنخراط في السوق الإقليمي والعالمي.



من جانبها، قالت الشريك المؤسس لـ مينالاب، نادين أبو طحيمر، "نؤمن بأهمية تمكين المواهب الشابة في جميع أنحاء المملكة من خلال تزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة للنجاح في عالم يتطور بسرعة. هذه الشراكة مع صندوق الحسين تتماشى تماما مع رؤية مينالاب في دعم الإبداع والابتكار من خلال التعليم".



بدوره، قال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ مينالاب، قصي ملاحمه، "هذا التعاون يشكل فرصة لسد الفجوة بين التعليم التقليدي والتقنيات الحديثة، ما يسهم في بناء جيل جديد من المبدعين والمبتكرين القادرين على تحقيق تطلعات الأردن المستقبلية".



وتأتي هذه الشراكة لتعكس الالتزام المشترك لكل من صندوق الحسين للإبداع والتفوق و مينالاب بتوسيع الفرص التعليمية، وتمكين الشباب، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التعليم المبتكر والتطبيقي.