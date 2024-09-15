4 آلاف شكوى تلقتها تنظيم الاتصالات في النصف الأول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نحو 4 آلاف شكوى متعلقة بخدمات الاتصالات والبريد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران، بنسبة معالجة بلغت 92 بالمئة.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت 2511 ، وشكاوى خدمات الهاتف المتنقل 1437، وشكاوى خدمات الهاتف الثابت 37، وشكاوى الخدمات البريدية 22.
يشار إلى أن الهيئة ومن خلال قسم شؤون المستفيدين تقوم باستقبال الشكاوى ومتابعتها بالحضور الشخصي أو من خلال الرقم المجاني المخصص للشكاوى (117000)، أو البريد الإلكتروني ([email protected] ) وصفحة الهيئة على فيسبوك ومنصة "اكس" والموقع الإلكتروني للهيئة المرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى.-(بترا)
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