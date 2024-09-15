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4 آلاف شكوى تلقتها تنظيم الاتصالات في النصف الأول

9/15/2024 3:04:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نحو 4 آلاف شكوى متعلقة بخدمات الاتصالات والبريد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران، بنسبة معالجة بلغت 92 بالمئة.


وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت 2511 ، وشكاوى خدمات الهاتف المتنقل 1437، وشكاوى خدمات الهاتف الثابت 37، وشكاوى الخدمات البريدية 22.


يشار إلى أن الهيئة ومن خلال قسم شؤون المستفيدين تقوم باستقبال الشكاوى ومتابعتها بالحضور الشخصي أو من خلال الرقم المجاني المخصص للشكاوى (117000)، أو البريد الإلكتروني ([email protected] ) وصفحة الهيئة على فيسبوك ومنصة "اكس" والموقع الإلكتروني للهيئة المرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى.-(بترا)

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