البنك الأهلي الأردني يفوز بجائزة أفضل بنك لخدمة العملاء في الأردن لعام 2024 من مجلة التمويل الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتويجًا لجهوده
المتميزة في مجال خدمة العملاء، فاز البنك الأهلي الأردنيبجائزة "أفضل بنك لخدمة العملاء في الأردن لعام 2024"
ضمن جوائز التمويل الدولية السنوية المرموقة التي تمنحها مجلة التمويل الدولية (International Finance Magazine) البريطانية الشهيرة.
وكان البنك الأهلي الأردني قد زوّد المجلة بالتقارير اللازمة للحصول على هذه الجائزة؛ حيث عملت المجلة على
دراسة أداء البنك وتحليله في السوق الأردني والجهود الذي يبذلها في سبيل تحقيق رضا
العملاء، ومدى تلبيته للمعايير المحددة لهذه الفئة، ومنحته الجائزة بناءً على ذلك.
وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور أحمد الحسين، الرئيس
التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني عن فخره واعتزازه بحصول البنك على هذه الجائزة المرموقة،
قائلًا: "نسعى دائمًا إلى ترسيخ مكانة البنك الأهلي الأردني في صدارة البنوك
الرائدة في مجال خدمة العملاء في المملكة. ويأتي الفوز بهذه الجائزة تأكيدًا على
تفانينا في تقديم رعاية فائقة لعملائنا وتلبية جميع احتياجاتهم ودعمهم في تحقيق
أهدافهم".
وأضاف: "يعكس هذا التقدير جودة الخدمة الشاملة التي
يقدمها البنك الأهلي الأردني ككل، وتركيزه القوي على وضع العملاء في المقام الأول.
وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا فريق عملنا الذي يعمل بجدّ ومهنية عالية على
الدوام لمنح عملائنا تجارب إيجابية لا تُنسى".
يشار إلى أن مجلة التمويل الدولية موجّهة إلى المديرين
التنفيذيين وكبار صنّاع القرار والقادة في الأسواق العربية والعالمية. وتضم فئات الجوائز
التي تختص بها المجلة: البنوك، والشؤون المالية، والتأمين، والعقارات، والقيادة، والتكنولوجيا،
والاتصالات، والمرافق، والنقل، والرعاية الصحية، والوساطة المالية.
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