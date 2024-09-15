البنك الأهلي الأردني يفوز بجائزة أفضل بنك لخدمة العملاء في الأردن لعام 2024 من مجلة التمويل الدولية



وكان البنك الأهلي الأردني قد زوّد المجلة بالتقارير اللازمة للحصول على هذه الجائزة؛ حيث عملت المجلة على دراسة أداء البنك وتحليله في السوق الأردني والجهود الذي يبذلها في سبيل تحقيق رضا العملاء، ومدى تلبيته للمعايير المحددة لهذه الفئة، ومنحته الجائزة بناءً على ذلك.



وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني عن فخره واعتزازه بحصول البنك على هذه الجائزة المرموقة، قائلًا: "نسعى دائمًا إلى ترسيخ مكانة البنك الأهلي الأردني في صدارة البنوك الرائدة في مجال خدمة العملاء في المملكة. ويأتي الفوز بهذه الجائزة تأكيدًا على تفانينا في تقديم رعاية فائقة لعملائنا وتلبية جميع احتياجاتهم ودعمهم في تحقيق أهدافهم".



وأضاف: "يعكس هذا التقدير جودة الخدمة الشاملة التي يقدمها البنك الأهلي الأردني ككل، وتركيزه القوي على وضع العملاء في المقام الأول. وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا فريق عملنا الذي يعمل بجدّ ومهنية عالية على الدوام لمنح عملائنا تجارب إيجابية لا تُنسى".



يشار إلى أن مجلة التمويل الدولية موجّهة إلى المديرين التنفيذيين وكبار صنّاع القرار والقادة في الأسواق العربية والعالمية. وتضم فئات الجوائز التي تختص بها المجلة: البنوك، والشؤون المالية، والتأمين، والعقارات، والقيادة، والتكنولوجيا، والاتصالات، والمرافق، والنقل، والرعاية الصحية، والوساطة المالية.