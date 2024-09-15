انخفاض مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 12% خلال 7 أشهر



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 12614 رخصة، مقارنة مع 13679 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته 7.8 بالمئة.



وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 3.69 مليون متر مربع حتى نهاية تموز الماضي، مقارنة مع 4.43 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 16.7 بالمئة، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 934 ألف متر مربع ، مقارنة مع 823 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 13.5 بالمئة.



وفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 79.8 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 20.2 بالمئة للأغراض غير السكنية.



وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.4 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة، وبلغت حصة إقليم الشمال 23 بالمئة بانخفاض نسبته 4.6 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.6 بالمئة، بارتفاع 11.7 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.485 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.6 بالمئة، بمساحة مقدارها 0.166 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.2 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3 مليون متر مربع، مقابل نحو 3.4 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 11.8 بالمئة.

أما على مستوى شهر تموز للعام الحالي لوحده، بلغ عدد رخص الأبنية 2417 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 843 ألف متر مربع مقارنة مع 741 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من عام 2023، بارتفاع نسبته 13.8 بالمئة.

--(بترا)