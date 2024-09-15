كريم إكسبرس Careem Express خدمة التوصيل الوحيدة عند الطلب للشركات في الأردن

وتركز كريم إكسبرس "Careem Express" على الموثوقية والتوصيل السريع عند الطلب والتتبع الفوري بالإضافة الى الدعم المخصص للشركات وخيارات الدفع المرنة.



وتعتبر كريم إكسبرس "Careem Express" الخدمة الوحيدة في المنطقة التي توفر خدمة توصيل طلبات الشركات عند الطلب. وتلبي مئات الشركاء من مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية وذلك في الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويعتمد هذا النظام على شبكة من آلاف الكباتن بالاضافة الى تقنيات متقدمة لإتمام الطلبات وتتبعها.



ويمكن للشركات والعملاء تتبع الطرود والطلبات والاستفادة من خيارات الدفع المرنة عبر كريم إكسبرس "Careem Express", ويتم التعامل مع طلبات التوصيل بكفاءة وبشكل مباشر مع كريم مما يسهل تدفق الطلبات إما تلقائيًا أو عبر بوابة "كريم إكسبرس" السهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر فريق خدمة العملاء في كريم لتقديم الدعم عند الحاجة، مما يضمن استفادة الشركات من خدمات توصيل مخصصة لهم تتناسب مع احتياجاتهم وجدولهم الزمني، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.



وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "تعتبر الخدمات اللوجستية الفعّالة ركيزة أساسية لكريم كمنصة رقمية. فإن تركيزنا كبير على أسطول كباتن كريم والتقنيات المتقدمة التي نستخدمها بالاضافة الى الدعم المتواصل الذي نقدمه لعملائنا على مدار الساعة، وذلك لتوفير حلول توصيل سريعة وموثوقة ومرنة للشركات. وقد أثبتت تجربة كريم بوكس "Careem BOX" نجاحها في تلبية احتياجات العملاء من حيث التوصيل عند الطلب، ولهذا نقوم بتوسيع هذه الخدمة للشركات من خلال كريم إكسبرس "Careem Express"، الذي يعتمد على أسطول مخصص ومدرب للتعامل مع جميع المتطلبات اللوجستية بأعلى جودة. نحن ملتزمون بشكل دائم بدعم السوق المحلي من خلال خدمات مبتكرة تسهل الحياة اليومية للناس كما أننا ملتزمون أيضاً بتوفير فرص زيادة دخل لكباتن كريم من خلال خدماتنا المتنوعة."



ويشهد السوق الأردني تحولًا سريعًا، حيث يتم التركيز بشكل ملحوظ على الراحة والسرعة في كافة الخدمات. تتميز خدمة كريم إكسبرس "Careem Express" بتقديم خدمات توصيل حسب الطلب عالية الجودة، مدعومة بخاصيات تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك الاتصال السلس بنقاط البيع، مما يساهم في تبسيط وتحسين عملية التوصيل للشركات بأسعار معقولة.



ومن الجدير بالذكر بأن شركة كريم أطلقت عملياتها في الأردن عام 2015، وقامت بتسهيل حياة الملايين من الأشخاص في الأردن ووفرت عشرات آلاف فرص زيادة الدخل لكباتنها. واليوم، تقدم كريم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها في الأردن، بما في ذلك خدمة التنقل التشاركي وتوصيل الطعام وتوصيل المتاجر و خدمة كريم داين آوت وخدمة التوصيل عند الطلب للعملاء والشركات بالاضافة الى منصة التبرعات "رايت كليك" الخاصة بكريم. وكريم بلس هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية على خدمات كريم التي تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء.



يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل، غوغل بلاي، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد.