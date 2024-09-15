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5 مليارات دولار دخل سياحي للأردن في 8 أشهر

9/15/2024 3:04:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسنًا في أدائها خلال السبعة شهور الاولى من عام 2024، إذ ارتفعت بنسبة 3.6% لتصل إلى 2,054.2 مليون دولار، وذلك مقابل 1,983.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.


ومن جهة أخرى، بلغ الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024 ما قيمته 4,957.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.7% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.7%.


وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة5.8 % والعرب بنسبة 11.5%، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأمريكية والجنسيات الأخرى بنسبة 53.9% و39.1% و20.1% على التوالي.

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