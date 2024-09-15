5 مليارات دولار دخل سياحي للأردن في 8 أشهر



ومن جهة أخرى، بلغ السياحي خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024 ما قيمته 4,957.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.7% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.7%.



وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة5.8 % والعرب بنسبة 11.5%، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأمريكية والجنسيات الأخرى بنسبة 53.9% و39.1% و20.1% على التوالي.