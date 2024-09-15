5 مليارات دولار دخل سياحي للأردن في 8 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسنًا في أدائها خلال السبعة شهور الاولى من عام 2024، إذ ارتفعت بنسبة 3.6% لتصل إلى 2,054.2 مليون دولار، وذلك مقابل 1,983.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
ومن جهة أخرى، بلغ الدخل السياحي خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024 ما قيمته 4,957.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.7% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023. ويعود ذلك الى تراجع اعداد السياح بنسبة 6.7%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة5.8 % والعرب بنسبة 11.5%، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأمريكية والجنسيات الأخرى بنسبة 53.9% و39.1% و20.1% على التوالي.
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