واردات مصر من السيارات ترتفع %84 بالنصف الأول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القاهرة - كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع كبير في القيمة الإجمالية لواردات مصر من سيارات الركوب خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 1.301 مليار خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بنحو 705 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 596 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 84.5 %.
وتشير البيانات إلى أن الواردات المصرية من سيارات الركوب تشهد تباينًا ملحوظًا منذ بداية العام الحالي 2024، حيث بلغت قيمة واردات سيارات الركوب نحو 133.779 مليون دولار في شهر حزيران ( يونيو) الماضي، مقارنة بنحو 156.685 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 22.906 مليون دولار.
فيما بلغت قيمة واردات السيارات في شهر نيسان (أبريل) الماضي نحو 169.797 مليون دولار، مقارنة مع 92.813 مليون دولار في شهر نيسان (أبريل) عام 2023، بزيادة بلغت نحو 76.984 مليون دولار.
وكان جهاز الإحصاء المصري قد أعلن تراجع القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي لتبلغ نحو 6 مليارات دولار، مقابل 6.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 3.3 %.
ولعبت قائمة من السلع دورا كبيرا في تراجع الواردات أهمها القمح وتراجع بنسبة 21.5 %، يليه أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 11.9 %، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.2 %، والذرة بنسبة 28.6 %.-(رويترز)
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