تجارة عمان تبحث قضايا تهم تجار ومنتجي المواد الزراعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، العديد من القضايا التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع سواء للمصدرين أو المستوردين أو المنتجين، والآليات المقترحة لتذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وحسب بيان لتجارة عمان أمس، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال اللقاء، أهمية تضافر جهود جميع الجمعيات والنقابات الزراعية، لضمان استدامة الإنتاج الغذائي واستقرار الإمدادات الغذائية، ما يسهم في تحسين الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وشدد على ضرورة عقد اجتماع للنقابات والجمعيات المعنية بالقطاع الزراعي لتوحيد الجهود ومناقشة التحديات التي تواجهها بشكل شامل، ما يساعد في الوصول لحلول ملائمة ومتكاملة تنعكس على أعمال القطاع بكل تفاصيله.
وأكد أن تجارة عمان تدعم بكل إمكاناتها نقابات وجمعيات أصحاب العمل، سواء أكانت الاستشارات القانونية أو الجمركية أو الضريبية والدراسات المتخصصة، والمساعدة في تنظيم ورش العمل والندوات والمعارض، التي تدعم تطوير القطاع الزراعي التجاري والخدمي.
من جهته، أكد رئيس النقابة المهندس صالح الياسين، ضرورة التعاون مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز فعالية القطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي، مثمنا دعم الغرفة واهتمامها في تذليل التحديات والتشاركية الدائمة مع جميع النقابات والجمعيات التجارية.
ودعا إلى التنسيق بين النقابة وتجارة عمان لتطوير استراتيجيات أكثر فعالية للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مع التركيز على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية عند إصدار الأنظمة والتعليمات التي تخص تجار ومنتجي المواد الزراعية.
من جانبهم، طرح أعضاء مجلس النقابة عددا من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي وفي مقدمتها ضرورة توحيد البيانات الخاصة بالقطاع، وعقد لقاءات ثنائية مع الجهات المعنية، لمعالجة بعض الاختلالات التي تواجه عملهم.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ضرورة تحديد أولويات العمل للنقابة والتركيز على أهم التحديات والمعيقات التي تواجه عملهم والخروج بمصفوفة واضحة تتضمن أولويات العمل والتحديات المحددة، ما يوفر إطار عمل واضح يساعد في تنظيم الجهود ويعزز من فعالية التواصل مع الجهات المعنية. -(بترا)
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