مساحات الأبنية المرخصة تهبط %12

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان- انخفضت مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 12 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب التقرير الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 4.62 مليون متر مربع مقارنة مع 5.25 مليون متر مربع في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 12,614 رخصة، مقارنة مع 13,679 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 7.8 %.
وعلى مستوى شهر تموز(يوليو) الماضي، بلغ عدد رخص الأبنية 2,417 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 843 ألف م2 مقارنة مع 741 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2023، بارتفاع نسبته 13.8 %.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 3.69مليون م2 عن الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع 4.43 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (16.7 %)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 934 ألف م2، مقارنة مع823 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته
13.5 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 79.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و20.2 % للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته (0.2 %)، وبلغت حصة إقليم الشمال 23 %، بانخفاض نسبته (4.6 %)، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.6 % بارتفاع 11.7 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة، إذ بلغت
13.3 %، وبمساحة مقدارها 0.485 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت
4.6 %، وبمساحة مقدارها 0.166 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.
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