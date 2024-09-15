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مساحات الأبنية المرخصة تهبط %12

9/15/2024 3:04:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان- انخفضت مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 12 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب التقرير الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 4.62 مليون متر مربع مقارنة مع 5.25 مليون متر مربع في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 12,614 رخصة، مقارنة مع 13,679 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 7.8 %.
وعلى مستوى شهر تموز(يوليو) الماضي، بلغ عدد رخص الأبنية 2,417 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 843 ألف م2 مقارنة مع 741 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2023، بارتفاع نسبته 13.8 %.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 3.69مليون م2 عن الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع 4.43 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (16.7 %)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 934 ألف م2، مقارنة مع823 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته
13.5 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 79.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و20.2 % للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته (0.2 %)، وبلغت حصة إقليم الشمال 23 %، بانخفاض نسبته (4.6 %)، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.6 % بارتفاع 11.7 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة، إذ بلغت
13.3 %، وبمساحة مقدارها 0.485 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت
4.6 %، وبمساحة مقدارها 0.166 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من عام 2024.

MENAFN15092024000072011014ID1108675893

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