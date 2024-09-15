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كيف يمكن البناء على قفزة الأردن بمؤشر الأمن السيبراني؟

9/15/2024 3:04:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان – بعد أن حقق الأردن قفزة ملموسة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي بتقدمه 44 مرتبة من بين 194 دولة، يرى خبراء محليون أن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام الدولة بحماية بياناتها ومنظومتها الرقمية، ما يعزز من سمعتها الرقمية على المستوى الدولي، ويزيد من ثقة المستثمرين وهي الجوانب التي تستدعي الحرص على تطوير منظومة الأمن السيبراني في الأردن خلال المرحلة المقبلة بشكل أكبر.
وأشار الخبراء إلى أن الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة ليست نهاية المطاف أو الهدف النهائي، بل يجب العمل بجد أكثر والبناء على ما سبق لحماية الأمن السيبراني الوطني، من أي تهديدات والبدء بتنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن السيبراني الوطنية التي جرت صياغتها مؤخرا، في وقت تشير فيه الأرقام العالمية إلى أن العالم الرقمي يتعرض كل 11 ثانية لهجمة سيبرانية.
وقال الخبراء: "إنه يجب العمل خلال المرحلة المقبلة على متابعة العمل واستدامة تنفيذ خطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، إلى جانب متابعة أهم التطورات الحاصلة في هذا القطاع عالميا وعكسها على السوق المحلية، لأن الهجمات السيبرانية ومحاولات الإضرار بالاقتصاد الرقمي والناس، ستبقى مستمرة بالتزامن مع توسع عمليات التحول الرقمي في كل القطاعات".
وحدد الخبراء محاور رئيسية يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وأهمها تعزيز البنى التحتية والتقنية واستخدام التقنيات الحديثة في حماية الأمن السيبراني، وبناء القدرات والموارد البشرية المؤهلة في هذا المجال، وزيادة التوعية للأفراد والمؤسسات بأهمية الأمن السيبراني واستخدام أدوات الحماية لمجابهة التهديدات الأمنية.
وحصلت المملكة على ترتيب 27 عالميا استناداً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام الحالي، والخاص بمؤشر الأمن السيبراني مقارنة بترتيب 71 عالميا عن تقرير العام 2020.
وكشف التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمتضمن ترتيب 194 دولة عالمياً، في مؤشر الأمن السيبراني العالمي عن حصول المملكة على علامة
(98.6 %) مقارنة بعلامة (71 %) عن تقرير العام 2020.
ويقيس مؤشر الأمن السيبراني العالمي، التزام الدول بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني استناداً لمجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بإدارة الأمن السيبراني على المستوى الوطني ضمن خمسة معايير رئيسية، حصلت الأردن على علامة (100 %) في ثلاثة منها.
وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة أن تقدم الأردن لهذا المستوى العالي هو مؤشر على نجاعة التوجيهات الملكية، وفعالية المتابعة المباشرة من سمو ولي العهد وتوجيهاته التي كان لها الأثر المباشر في ارتقاء منظومة الأمن السيبراني الوطنية.
وأكد ما قام به المركز الوطني للأمن السيبراني من أدوار في الفترة الماضية، والذي لعب دورا في تطور هذه المنظومة وتقدمها، بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الوطنية المعنية.
وقال المحارمة: "إنه ومن خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة لدينا رغم قلتها، فقد استطعنا وضع الأردن ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالميا، في مؤشر الأمن السيبراني من أصل (194) دولة شملها التقييم".
وأشار إلى أن هذا التقدم يضع الأردن في مقدمة الدول التي تعنى بالأمن السيبراني، وهذا له أثر كبير في نظرة المستثمر وفي نظر الشركات العالمية، التي تبحث عن بيئات آمنة وموثوقة رقمياً، وهذا المؤشر يساعد هؤلاء المستثمرين في اختيار الأردن.
وأكد أن هذا المركز المتقدم في مؤشر الأمن السيبراني يساعد في رسم صورة حضارية متطورة عن الأردن وترسيخ وضعها دوليا وإقليميا، كلاعب مهم وحيوي وبيئة جاذبة وصديقة.
وأكد ما قام به المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع سواء ما تعلق بالتشريعات والحوكمة، أو ما تعلق بتطوير قدراتنا الفنية ورفع مستوى العمليات السيبرانية وقدرتنا على مواجهة وكشف التهديدات السيبرانية، أو ما تعلق بإنجازاتنا في مجال رفع مستوى القدرات والمهارات والخبرات البشرية، ولا ننسى كذلك جهودنا في بناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد أن هذا المؤشر ليس مجرد رقم، وإنما شهادة تميز وثقة تمنحها منظمة دولية تتبع للامم المتحدة للأردن ودعوة للدول الأخرى باتخاذه نموذجاً يحتذى به ويمكن تقليده.
وعلى صعيد متصل، أكد ممثل القطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة أن تقدم الأردن في مؤشر الأمن السيبراني، جاء انعكاسا للدعم المتواصل والتوجيهات الملكية التي تركز على تعزيز الأمن السيبراني، وبناء بنية تحتية قوية.
وأشار إلى أن من الأسباب أيضا، التعاون الوطني بين الجهات هناك تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية في تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني، ما أسهم في تحسين إدارة المخاطر.
وقال الرواجبة: "إن الأردن استثمر بشكل كبير في التقنيات الحديثة وأدوات الأمن السيبراني المتقدمة لتعزيز قدرته على التصدي للهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للأمن السيبراني، خاصة من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني".
وأكد أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني كونه يوفر بيئة آمنة للشركات العالمية والمحلية، ما يعزز الاستثمارات في القطاع التكنولوجي والرقمي، في وقت أصبحت فيه الهجمات الإلكترونية أكثر تعقيداً، ما يستدعي تعزيز الحماية.
وأكد الرواجبة أن الكثير من الأنظمة الحيوية اليوم تعتمد على التكنولوجيا (مثل الأنظمة الصحية، المالية والطاقة)، وأي هجوم عليها يمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة، ما يجعل الأمن السيبراني على الدوام حجر الأساس لضمان استمرار الأعمال وبيئة استثمارية آمنة.
وعن المرحلة المقبلة، قال الرواجبة: "إن الهجمات السيبرانية في تزايد مستمر مثل هجمات الفدية، التصيد الاحتيالي، واختراق البيانات أصبحت شائعة، وهو ما يستدعي التركيز خلال المرحلة المقبلة على بناء وتدريب كوادر وطنية قادرة على التصدي لهذه التهديدات، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، التحليلات المتقدمة للكشف عن التهديدات قبل وقوعها".
كما أكد أهمية تطوير قوانين وتشريعات أكثر صرامة لحماية البيانات الوطنية والشركات، نشر الوعي بين الأفراد والشركات حول كيفية الوقاية من التهديدات الإلكترونية.
تقديرات المركز الوطني للأمن السيبراني، تظهر أن الهجمات السيبرانية تتسبب في الأردن بخسائر تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار سنويا، فيما تقدر خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني بـ6 تريليونات دولار سنويا.
ويرى الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي، أن مؤشر الأمن السيبراني العالمي يعتبر مقياسًا حيويًا لمدى جاهزية الدول لمواجهة التهديدات السيبرانية.
وأوضح أن أهميته تكمن في تحديد نقاط القوة والضعف كونه يساعد الدول على تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في مجال الأمن السيبراني وتطويرها وتحديثها، والبقاء على أعلى مستوى من الجاهزية لمواجهة التحديات.
ولفت إلى أهميته في مقارنة الأداء، حيث يمكن للدول مقارنة أدائها بأداء الدول الأخرى، وتحديد أفضل الممارسات وتطبيقها لرفع سوية أجهزتها لمكافحة التهديدات السيبرانية والاستفادة من خبرات الدول الأخرى.
وأكد أهمية المؤشر لجذب الاستثمارات كونه يؤثر بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في الدولة، فكلما كانت جاهزية الدولة عالية وتتبع أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالبنى التحتية والأنظمة السيبرانية، زاد شعور المستثمرين بالثقة والأمان.
ورغم ما حققه الأردن من تقدم في مؤشر الأمن السيبراني، إلا أن الصفدي أكد أن علينا العمل بشكل متواصل وبجد لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة، لأسباب عدة، منها التطور المستمر للتهديدات السيبرانية في العالم الرقمي، وزيادة اعتماد العديد من القطاعات الاقتصادية على التكنولوجيا والتحول الرقمي، لحماية الأفراد والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية.
وأكد الصفدي أنه للبناء على ما تم تحقيقه في مؤشر الأمن السيبراني، يجب العمل في المرحلة المقبلة، على محاور رئيسية عدة، منها: تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن السيبراني لتتناسب مع التطورات التكنولوجية وخاصة مع التطور في الذكاء الاصطناعي والانتشار المتزايد للدفع والخدمات الرقمية، وبناء القدرات البشرية والاستثمار في تدريب الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لمواجهة التهديدات السيبرانية، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى المستخدمين، وزيادة التوعية للأفراد لاتباع ممارسات أمنية جيدة في حماية أنفسهم وأجهزتهم.

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