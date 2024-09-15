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زيادة شكاوى الاتصالات %3 في النصف الأول

9/15/2024 3:04:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان – ارتفعت شكاوى الاتصالات والبريد خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.2 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير رسمي أصدرته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس.
وبلغ عدد شكاوى الاتصالات والبريد التي تلقتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي، 4 آلاف شكوى كانت الحصة الكبرى منها، للشكاوى على خدمات الإنترنت وبنسبة وصلت إلى 63 % من إجمالي العدد.
وأظهرت أرقام هيئة الاتصالات أنه مع وصول شكاوى الاتصالات إلى هذا المستوى تكون زادت بمقدار 123 شكوى رسمية وبنسبة بلغت 3.2 %، وذلك لدى المقارنة بمستواها المسجل في النصف الأول من العام الماضي، عندما سجلت قرابة 3877 شكوى رسمية.
ويشار إلى أن الأرقام سابقة الذكر، تمثل الشكاوى الرسمية التي يبثها مواطنون يستخدمون خدمات الاتصالات في السوق المحلية، فيما هناك جزء غير ظاهر أو معلن من الشكاوى التي يعالجها المشترك مع الشركة المعنية بدرجات وحلول متفاوتة، فيما يفضل عدد من المستخدمين عدم التقدم بشكوى للشركة وحتى الهيئة، وذلك لأسباب مختلفة منها قناعة المشترك أن الشكوى لا فائدة منها، أو عدم وعي المشترك أن هناك جهة من الممكن أن تعمل على الحفاظ على حقه بالحصول على خدمات اتصالات بمستوى وجودة معينتين كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وفي تفاصيل أرقام هيئة الاتصالات، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت 2511 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأظهرت الأرقام أن عدد شكاوى خدمات الهاتف المتنقل في الستة أشهر الأولى بلغ 1437 شكوى، وعدد شكاوى خدمات الهاتف الثابت 37 شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالخدمات البريدية 22 شكوى.
وتأتي زيادة شكاوى الاتصالات خلال النصف الأول مع زيادة اشتاركات خدمات الاتصالات في المملكة، اذ تظهر الأرقام الرسمية أن قاعدة اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة "الخلوي" في سوق الاتصالات المحلية، سجلت العام الحالي 7.8 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 67.3 %، قياسا بعدد السكان الإجمالي، كما بلغ إجمالي عدد اشتراكات خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق 798.8 ألف اشتراك أكثرها في تقنية "الفايبر"، بنسبة انتشار بلغت 33.3 % بالنسبة لعدد الأسر.

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