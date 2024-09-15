هل يلتقط اتحاد الكرة رسالة سلامي بشأن الجماهير؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
حملت الملاحظة التي أرسلها المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي جمال سلامي، بخصوص توعية الجماهير الحاضرة في المدرجات لتشجيع النشامى، رسالة لاتحاد الكرة لإعادة النظر في آلية استقطاب الجماهير والبحث عن الفئة التي تشجع على مدار اللقاء، وترفع معنويات اللاعبين وتحثهم على بذل أقصى درجات العطاء، خصوصا في اللحظات الحاسمة والتي تحتاج لتعديل النتيجة او التقدم فيها.
وأوضحت كلمات سلامي خلال حديثه للقناة الرياضية الأردنية، مدى الحاجة لهذه الفئة من الجماهير عندما قال: "أنتظر من الجماهير الأردنية دعم اللاعبين الأردنيين والضغط على الخصم، والدليل خسارة نقاط مباراة الكويت، لأننا لم نكن جاهزين والجمهور لم يكن جاهزا".
وشهدت لقاءات منتخب النشامى خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي جرت على ستاد عمان الدولي، حضورا جماهيريا كبيرا، إلا أن التفاعل والتحفيز والدعم من قبل الجماهير تجاه نجوم المنتخب كان غائبا، وسط هدوء ساد على مدار زمن اللقاء، مع الاكتفاء بالاحتفال بالأهداف والتفاعل مع حالات معينة، علما أن لاعبي النشامى كانوا في أمس الحاجة للتشجيع والدعم، خصوصا في مباراتي طاجيكستان والكويت، وكانت الأمور تتطلب تفاعلا أكبر من الجماهير للضغط أيضا على لاعبي الفريق المنافس.
ورغم حضور الجمهور بأعداد كبيرة في مباراة الكويت، إلا أن التفاعل والتحفيز والدعم المطلوب ظل مفقودا، ولم ينعكس إيجابيا على واقع الملعب، وظهر بشكل واضح أن عددا كبيرا من الجماهير التي تابعت مباريات المنتخب في الفترة الأخيرة، لم تعرف الطريق نحو ستاد عمان الدولي منذ سنوات وغير معنية في منافسات البطولات المحلية، وتبين ذلك من خلال المشاهد التي رصدتها الكاميرات لجماهير تسعى فقط لالتقاط صور مع لاعب، أو التقاط صور "سيلفي" في الملعب، من دون التفاعل مع مجريات المباراة.
وتعود الذاكرة بالمتابعين للشأن الرياضي الأردني، للمشاهد الرائعة والتاريخية التي رسمتها الجماهير الأردنية في منافسات ماضية من خلال تشجيعها للنشامى، والدور الكبير الذي لعبته في تحقيق أهم انتصارات المنتخب الوطني على ملاعبه، ومنها الفوز بلقب دورة الحسين 1999، والمواجهتين التاريخيتين أمام اليابان وأستراليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، في طريق وصول "النشامى" للملحق العالمي للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، حيث كانت الجماهير تحضر بوقت مبكر للملعب، وتواصل التشجيع منذ بداية المباراة وحتى نهايتها بحماس كبير.
ونقلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بعد آخر 3 مواجهات للنشامى، تمنيات على اتحاد كرة القدم، أن يكون للجمهور الذي أفنى عمره في متابعة المنتخبات وحضور المباريات على المدرجات ويعرف الطريق نحو مدينة الحسين والمدن الرياضية الأخرى بشكل إيجابي، دور أكبر خلال مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الحاسمة، أمام المنتخبين الكوري الجنوبي والعماني.
وتمنى المشجع عامر العبدالات، أن تصل رسالة المدرب جمال سلامي لاتحاد الكرة، ودراسة الطرق المناسبة لإعادة الجماهير القادرة على شحن همة اللاعبين خلال مجريات المباراة، وتشجيعهم ورفع معنوياتهم في حالتي التقدم أو التأخر في النتيجة وأضاف:" المباريات المقبلة للنشامى حاسمة ومهمة في طريقه نحو تحقيق الإنجاز المنتظر وغير المسبوق، والذي يعد حلما أردنيا من خلال التواجد في مونديال 2026، بصراحة، يلعب الوضع الاقتصادي دورا في عدم قدرة جمهور الملاعب على مؤازرة المنتخب من المدرجات بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الدرجة الخاصة، وعدم استيعاب مدرجات الدرجة الثالثة للجماهير، إضافة إلى إلغاء مدرجات الدرجة الأولى.
وقال المشجع محمد الحموري: "إن اعتراف المدير الفني جمال سلامي بحاجة المنتخب لتشجيع الجماهير خلال مباراة المنتخب الكويتي قبل أيام، لرفع معنويات اللاعبين، يضع على اتحاد الكرة مسؤولية عودة روابط المشجعين وجماهير الأندية المخضرمة إلى المدرجات لتشجيع النشامى، من خلال تسهيل عملية دخولهم للمدرجات ماليا وإداريا، عبر تخصيص التذاكر في منطقة معينة، بهدف التشجيع المستمر".
وأردف: "غالبية الجمهور الذي حضر مواجهات منتخب النشامى الأخيرة، هو مع كل الاحترام والتقدير والشكر، ليس جمهور ملعب، ويزور الملاعب كثيرا، ولا يعرف أساليب تشجيع الفرق بحكم وجود العائلات بنسب كبيرة.
ويرى المشجع خالد عبيدات، أن الجمهور الذي سيطر على المدرجات في مباريات النشامى من فئة معينة وساهمت ظروفه المالية والاقتصادية المريحة في قدرته على دخول الملعب، خصوصا مع حرص اتحاد الكرة على رفد صندوقه بأموال كثيرة من خلال رفع أسعار التذاكر وزيادة مقاعد الدرجة الخاصة وإلغاء مقاعد الدرجة الأولى.
وأضاف: حضور مباريات النشامى حق لكل فئات الشعب، وهذا لا خلاف عليه، لكن مصلحة المنتخب تقضي أن يبحث اتحاد الكرة عن نوعية الجماهير التي تخدم الهدف.
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