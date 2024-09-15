هل يلتقط اتحاد الكرة رسالة سلامي بشأن الجماهير؟

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

حملت الملاحظة التي أرسلها المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي جمال سلامي، بخصوص توعية الجماهير الحاضرة في المدرجات لتشجيع النشامى، رسالة لاتحاد الكرة لإعادة النظر في آلية استقطاب الجماهير والبحث عن الفئة التي تشجع على مدار اللقاء، وترفع معنويات اللاعبين وتحثهم على بذل أقصى درجات العطاء، خصوصا في اللحظات الحاسمة والتي تحتاج لتعديل النتيجة او التقدم فيها.



وأوضحت كلمات سلامي خلال حديثه للقناة الرياضية الأردنية، مدى الحاجة لهذه الفئة من الجماهير عندما قال: "أنتظر من الجماهير الأردنية دعم اللاعبين الأردنيين والضغط على الخصم، والدليل خسارة نقاط مباراة الكويت، لأننا لم نكن جاهزين والجمهور لم يكن جاهزا".



وشهدت لقاءات منتخب النشامى خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي جرت على ستاد عمان الدولي، حضورا جماهيريا كبيرا، إلا أن التفاعل والتحفيز والدعم من قبل الجماهير تجاه نجوم المنتخب كان غائبا، وسط هدوء ساد على مدار زمن اللقاء، مع الاكتفاء بالاحتفال بالأهداف والتفاعل مع حالات معينة، علما أن لاعبي النشامى كانوا في أمس الحاجة للتشجيع والدعم، خصوصا في مباراتي طاجيكستان والكويت، وكانت الأمور تتطلب تفاعلا أكبر من الجماهير للضغط أيضا على لاعبي الفريق المنافس.



ورغم حضور الجمهور بأعداد كبيرة في مباراة الكويت، إلا أن التفاعل والتحفيز والدعم المطلوب ظل مفقودا، ولم ينعكس إيجابيا على واقع الملعب، وظهر بشكل واضح أن عددا كبيرا من الجماهير التي تابعت مباريات المنتخب في الفترة الأخيرة، لم تعرف الطريق نحو ستاد عمان الدولي منذ سنوات وغير معنية في منافسات البطولات المحلية، وتبين ذلك من خلال المشاهد التي رصدتها الكاميرات لجماهير تسعى فقط لالتقاط صور مع لاعب، أو التقاط صور "سيلفي" في الملعب، من دون التفاعل مع مجريات المباراة.



وتعود الذاكرة بالمتابعين للشأن الرياضي الأردني، للمشاهد الرائعة والتاريخية التي رسمتها الجماهير الأردنية في منافسات ماضية من خلال تشجيعها للنشامى، والدور الكبير الذي لعبته في تحقيق أهم انتصارات المنتخب الوطني على ملاعبه، ومنها الفوز بلقب دورة الحسين 1999، والمواجهتين التاريخيتين أمام اليابان وأستراليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، في طريق وصول "النشامى" للملحق العالمي للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، حيث كانت الجماهير تحضر بوقت مبكر للملعب، وتواصل التشجيع منذ بداية المباراة وحتى نهايتها بحماس كبير.



ونقلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بعد آخر 3 مواجهات للنشامى، تمنيات على اتحاد كرة القدم، أن يكون للجمهور الذي أفنى عمره في متابعة المنتخبات وحضور المباريات على المدرجات ويعرف الطريق نحو مدينة الحسين والمدن الرياضية الأخرى بشكل إيجابي، دور أكبر خلال مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الحاسمة، أمام المنتخبين الكوري الجنوبي والعماني.



وتمنى المشجع عامر العبدالات، أن تصل رسالة المدرب جمال سلامي لاتحاد الكرة، ودراسة الطرق المناسبة لإعادة الجماهير القادرة على شحن همة اللاعبين خلال مجريات المباراة، وتشجيعهم ورفع معنوياتهم في حالتي التقدم أو التأخر في النتيجة وأضاف:" المباريات المقبلة للنشامى حاسمة ومهمة في طريقه نحو تحقيق الإنجاز المنتظر وغير المسبوق، والذي يعد حلما أردنيا من خلال التواجد في مونديال 2026، بصراحة، يلعب الوضع الاقتصادي دورا في عدم قدرة جمهور الملاعب على مؤازرة المنتخب من المدرجات بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الدرجة الخاصة، وعدم استيعاب مدرجات الدرجة الثالثة للجماهير، إضافة إلى إلغاء مدرجات الدرجة الأولى.



وقال المشجع محمد الحموري: "إن اعتراف المدير الفني جمال سلامي بحاجة المنتخب لتشجيع الجماهير خلال مباراة المنتخب الكويتي قبل أيام، لرفع معنويات اللاعبين، يضع على اتحاد الكرة مسؤولية عودة روابط المشجعين وجماهير الأندية المخضرمة إلى المدرجات لتشجيع النشامى، من خلال تسهيل عملية دخولهم للمدرجات ماليا وإداريا، عبر تخصيص التذاكر في منطقة معينة، بهدف التشجيع المستمر".



وأردف: "غالبية الجمهور الذي حضر مواجهات منتخب النشامى الأخيرة، هو مع كل الاحترام والتقدير والشكر، ليس جمهور ملعب، ويزور الملاعب كثيرا، ولا يعرف أساليب تشجيع الفرق بحكم وجود العائلات بنسب كبيرة.



ويرى المشجع خالد عبيدات، أن الجمهور الذي سيطر على المدرجات في مباريات النشامى من فئة معينة وساهمت ظروفه المالية والاقتصادية المريحة في قدرته على دخول الملعب، خصوصا مع حرص اتحاد الكرة على رفد صندوقه بأموال كثيرة من خلال رفع أسعار التذاكر وزيادة مقاعد الدرجة الخاصة وإلغاء مقاعد الدرجة الأولى.



وأضاف: حضور مباريات النشامى حق لكل فئات الشعب، وهذا لا خلاف عليه، لكن مصلحة المنتخب تقضي أن يبحث اتحاد الكرة عن نوعية الجماهير التي تخدم الهدف.