لم يتوفر لميسي.. إجراء استثنائي لحماية لامين يامال وعائلته



وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "يامال تصدر عناوين الصحف بالأمس بعد أن أعلن في برنامج تلفزيوني أنه لا يفكر في الدفاع عن ألوان أي فريق آخر غير برشلونة، وأن حلمه هو أن يصبح أسطورة في النادي، وتتوافق نيات اللاعب مع النادي الذي رفض في أخيرًا عرضًا شفهيًّا من باريس سان جيرمان لضمه مقابل ما يزيد على 200 مليون يورو، ولم يرغب برشلونة حتى في مناقشة الأمر"

وأشارت الصحيفة، إلى أن "برشلونة يتعامل فعلًا مع لامين يامال بوصفه نجمًا، وكمثال على ذلك، بعد الحادث المؤسف والمؤلم للغاية الذي تعرض فيه والد اللاعب للطعن بعد مشاجرة مع بعض جيرانه، ومع النمو الهائل في شعبيته، وفر النادي خدمة مراقبة سرية لحمايته وضمان سلامته، وانتقل لامين مع ابن عمه إلى سانت جوان ديسبي، وهناك دائمًا من يراقبه أينما ذهب لتجنب أي حوادث غير سارة، وهذه الظروف يعلمها جيدًا كل من يامال وعائلته، ويقبلونها بوصفها نتيجة حتمية لكونه موهبة استثنائية يرغب الجميع في الاقتراب منه".



ولم توفر برشلونة حماية خاصة سابقًا لأبرز نجومها، ولم يحدث هذا الأمر حتى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ظهرت له حماية أخيرًا، ولكن من خلال ناديه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، إذ يرافقه دائمًا حارسه الشخصي ياسين تشويكو.

يذكر أن منير نصراوي والد لامين يامال، كان قد تعرض للطعن من قبل 4 أفراد بعد شجار خلال ذهابه في نزهة مع كلبه، بحسب تقارير إعلامية إسبانية، ونُقِل في إلى المستشفى، ولكنه خرج بعد عدة أيام في صحة جيدة.



وسجل النجم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني هذا الموسم، قبل مدة التوقف الدولي.



يذكر أن يامال أنهى الموسم الماضي بتسجيل 5 أهداف وصناعة مثلها في الدوري الإسباني.



ويستعد يامال مع برشلونة لمواجهة جيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



ويدخل برشلونة مباراة اليوم في صدارة جدول الليغا برصيد 12 نقطة، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة من خلال الفوز بمبارياته الأربعة جميعها التي خاضها في المسابقة خلال الموسم الحالي، على حين يوجد فريق جيرونا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.