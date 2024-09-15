لم يتوفر لميسي.. إجراء استثنائي لحماية لامين يامال وعائلته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ألقت صحيفة "ريليفو" الضوء على لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، الذي توهج المدة الماضية بقوة مع البارسا ومنتخب إسبانيا، إذ كشفت عن إجراء استثنائية لحماية اللاعب وعائلته.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "يامال تصدر عناوين الصحف بالأمس بعد أن أعلن في برنامج تلفزيوني أنه لا يفكر في الدفاع عن ألوان أي فريق آخر غير برشلونة، وأن حلمه هو أن يصبح أسطورة في النادي، وتتوافق نيات اللاعب مع النادي الذي رفض في أخيرًا عرضًا شفهيًّا من باريس سان جيرمان لضمه مقابل ما يزيد على 200 مليون يورو، ولم يرغب برشلونة حتى في مناقشة الأمر"
وأشارت الصحيفة، إلى أن "برشلونة يتعامل فعلًا مع لامين يامال بوصفه نجمًا، وكمثال على ذلك، بعد الحادث المؤسف والمؤلم للغاية الذي تعرض فيه والد اللاعب للطعن بعد مشاجرة مع بعض جيرانه، ومع النمو الهائل في شعبيته، وفر النادي خدمة مراقبة سرية لحمايته وضمان سلامته، وانتقل لامين مع ابن عمه إلى سانت جوان ديسبي، وهناك دائمًا من يراقبه أينما ذهب لتجنب أي حوادث غير سارة، وهذه الظروف يعلمها جيدًا كل من يامال وعائلته، ويقبلونها بوصفها نتيجة حتمية لكونه موهبة استثنائية يرغب الجميع في الاقتراب منه".
ولم توفر برشلونة حماية خاصة سابقًا لأبرز نجومها، ولم يحدث هذا الأمر حتى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ظهرت له حماية أخيرًا، ولكن من خلال ناديه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، إذ يرافقه دائمًا حارسه الشخصي ياسين تشويكو.
يذكر أن منير نصراوي والد لامين يامال، كان قد تعرض للطعن من قبل 4 أفراد بعد شجار خلال ذهابه في نزهة مع كلبه، بحسب تقارير إعلامية إسبانية، ونُقِل في إلى المستشفى، ولكنه خرج بعد عدة أيام في صحة جيدة.
وسجل النجم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني هذا الموسم، قبل مدة التوقف الدولي.
يذكر أن يامال أنهى الموسم الماضي بتسجيل 5 أهداف وصناعة مثلها في الدوري الإسباني.
ويستعد يامال مع برشلونة لمواجهة جيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
ويدخل برشلونة مباراة اليوم في صدارة جدول الليغا برصيد 12 نقطة، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة من خلال الفوز بمبارياته الأربعة جميعها التي خاضها في المسابقة خلال الموسم الحالي، على حين يوجد فريق جيرونا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.
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