ما سر النمو المذهل لقناة رونالدو على يوتيوب؟



كانت خطوة ظهور قناة رونالدو بشكل رسمي للنور بمثابة مفاجأة للجماهير التي لطالما كانت تتابع البرتغالي عبر منصات أخرى وتنتظر ظهوره بفارغ الصبر في حوار أو لقاء حتى تشبع ما لديها من حب له.



لكن جاءت خطوة تلك القناة مدروسة للغاية من قبل البرتغالي، الذي عرف كيف يستطيع أن يجمع أكبر قدر ممكن من المتابعين والمشاهدات في ظرف أيام قليلة.



كيف فعل رونالدو ذلك؟ وما هي إستراتيجيته من أجل نجاح قناته؟ ذلك ما نتناوله في التقرير الآتي.

فيديوهات مخصصة

عرف كريستيانو رونالدو كيف يجمع ملايين المشاهدات في ظرف أيام عن طريق تخصيص مقاطع فيديو للجماهير هو يعرف أنها ستجذبهم.



على سبيل المثال، أجرى حوارًا بوجود ريو فيرديناند مؤخرًا، وتحدث فيه عن عدة مواضيع وكان بالفعل حوارًا ثريًا .



فكيف تعامل رونالدو والقائمون على قناته مع ذلك الحوار؟ بدلًا من نشره دفعة واحدة والاستفادة منه مرة واحدة فقط قاموا بتقسيمه إلى عدة أقسام، وكل قسم بموضوع مختلف، وموجه إلى فئة جماهيرية محددة.



مثلًا الجزء الخاص بحديثه عن ريال مدريد قام بنشره وحده في مقطع فيديو يبلغ طوله 10 دقائق، ووضع صورته بقميص "الملكي" عليه من الخارج ليجذب ملايين من عشاق "الميرنغي".