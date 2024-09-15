ما سر النمو المذهل لقناة رونالدو على يوتيوب؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في أقل من شهر جمع 61 مليون متابع عبر قناته الجديدة على منصة "يوتيوب".
كانت خطوة ظهور قناة رونالدو بشكل رسمي للنور بمثابة مفاجأة للجماهير التي لطالما كانت تتابع البرتغالي عبر منصات أخرى وتنتظر ظهوره بفارغ الصبر في حوار أو لقاء حتى تشبع ما لديها من حب له.
لكن جاءت خطوة تلك القناة مدروسة للغاية من قبل البرتغالي، الذي عرف كيف يستطيع أن يجمع أكبر قدر ممكن من المتابعين والمشاهدات في ظرف أيام قليلة.
كيف فعل رونالدو ذلك؟ وما هي إستراتيجيته من أجل نجاح قناته؟ ذلك ما نتناوله في التقرير الآتي.
فيديوهات مخصصة
عرف كريستيانو رونالدو كيف يجمع ملايين المشاهدات في ظرف أيام عن طريق تخصيص مقاطع فيديو للجماهير هو يعرف أنها ستجذبهم.
على سبيل المثال، أجرى حوارًا بوجود ريو فيرديناند مؤخرًا، وتحدث فيه عن عدة مواضيع وكان بالفعل حوارًا ثريًا .
فكيف تعامل رونالدو والقائمون على قناته مع ذلك الحوار؟ بدلًا من نشره دفعة واحدة والاستفادة منه مرة واحدة فقط قاموا بتقسيمه إلى عدة أقسام، وكل قسم بموضوع مختلف، وموجه إلى فئة جماهيرية محددة.
مثلًا الجزء الخاص بحديثه عن ريال مدريد قام بنشره وحده في مقطع فيديو يبلغ طوله 10 دقائق، ووضع صورته بقميص "الملكي" عليه من الخارج ليجذب ملايين من عشاق "الميرنغي".
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