الحسين والوحدات يستعدان لتمثيل الأردن في أبطال آسيا



ويستعد فريق الوحدات لاستضافة فريق أصفهان الإيراني في المباراة التي تقام على تساد عمان الدولي يوم الثلاثاء المقبل، فيما باشر فريق الحسين إربد تدريباته في دبي التي وصلها أمس السبت، استعدادا للقاء فريق أهلي دبي يوم الأربعاء المقبل.



ويلعب فريق الوحدات في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق أصفهان الإيراني والشارقة الإماراتي والاستقلال الطاجيكي، فيما يلعب الحسين إربد في المجموعة الرابعة إلى جانب شباب أهلي دبي الإماراتي والكويت الكويتي واكرشي الأوزبكي.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني من البطولة الآسيوية.