النصر يعلن غياب رونالدو عن لقاء الشرطة العراقي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي النصر السعودي يوم الأحد عن غياب قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رحلة الفريق إلى العراق لمواجهة الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب وعكة صحية.
وأصدر النادي بياناً قال فيه: تعرض قائد الفريق الأول الكابتن كريستيانو رونالدو لوعكة صحية (عدوى فيروسية) وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر.
ويحل النصر ضيفاً على الشرطة يوم الاثنين في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وشارك النجم البرتغالي مع النصر في ثلاث مباريات بدوري روشن السعودي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً.
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