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النصر يعلن غياب رونالدو عن لقاء الشرطة العراقي

9/15/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي النصر السعودي يوم الأحد عن غياب قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رحلة الفريق إلى العراق لمواجهة الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب وعكة صحية.

وأصدر النادي بياناً قال فيه: تعرض قائد الفريق الأول الكابتن كريستيانو رونالدو لوعكة صحية (عدوى فيروسية) وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر.

ويحل النصر ضيفاً على الشرطة يوم الاثنين في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك النجم البرتغالي مع النصر في ثلاث مباريات بدوري روشن السعودي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً.

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