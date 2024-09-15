فوزان لكفرسوم والبقعة في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حقق فريق كفرسوم فوزا ثمينا على ضيفه فريق عمان اف سي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، بافتتاح منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2024-2025.
ليفتتح كفرسوم رصيده النقطي ويحصد 3 نقاط، فيما ظل عمان اف سي من دون نقاط.
واستهل فريق البقعة الدوري
بفوز صعب على فريق الحسين إربد (سن 23). بهدف وحيد من دون رد، في المباراة التي جرت جمعتهما على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ليصبح رصيد البقعة 3نقاط ويبقى فريق الحسين إربد (سن 23)، من دون نقاط.
وتشهد البطولة الحالية مشاركة فريقي الوحدات والحسين إربد لفئة تحت 23 عاما في دوري الدرجة الأولى إلى جانب 14 فريقا، علما أن مباريات الوحدات والحسين لن يتم احتساب نتائج مبارياتهم لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط.
وتقام يوم غد الاثنين مواجهتين في نفس التوقيت عند الساعة الرابعة والنصف عصرا، إذ يلتقي العربي مع الهاشمية على ملعب الأمير هاشم، وأم القطين مع الوحدات على ملعب السرحان.
MENAFN15092024000072011014ID1108675883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.