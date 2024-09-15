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فوزان لكفرسوم والبقعة في افتتاح منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

9/15/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حقق فريق كفرسوم فوزا ثمينا على ضيفه فريق عمان اف سي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، بافتتاح منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2024-2025.
ليفتتح كفرسوم رصيده النقطي ويحصد 3 نقاط، فيما ظل عمان اف سي من دون نقاط.
واستهل فريق البقعة الدوري بفوز صعب على فريق الحسين إربد (سن 23). بهدف وحيد من دون رد، في المباراة التي جرت جمعتهما على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ليصبح رصيد البقعة 3نقاط ويبقى فريق الحسين إربد (سن 23)، من دون نقاط.
وتشهد البطولة الحالية مشاركة فريقي الوحدات والحسين إربد لفئة تحت 23 عاما في دوري الدرجة الأولى إلى جانب 14 فريقا، علما أن مباريات الوحدات والحسين لن يتم احتساب نتائج مبارياتهم لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط.
وتقام يوم غد الاثنين مواجهتين في نفس التوقيت عند الساعة الرابعة والنصف عصرا، إذ يلتقي العربي مع الهاشمية على ملعب الأمير هاشم، وأم القطين مع الوحدات على ملعب السرحان.

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