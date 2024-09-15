الدوري الإسباني.. برشلونة يضرب جيرونا برباعية

وأحرز بيدري الهدف الرابع من مسافة قريبة في الدقيقة 64 قبل أن يسجل البديل كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 80. وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيران توريس ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على ياسر أسبريا في الدقيقة 86. ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 15 نقطة بعد خمس جولات، بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد وفياريال. ويحتل جيرونا المركز السابع بسبع نقاط.

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