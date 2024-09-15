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الدوري الإسباني.. برشلونة يضرب جيرونا برباعية

9/15/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل لامين جمال هدفين في الشوط الأول ليساعد برشلونة في الفوز 4-1 على جيرونا، يوم الأحد، ليحقق خامس انتصار على التوالي في بداية موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل جمال هدفيه في الدقيقتين 30 و37، قبل أن يحرز داني أولمو الهدف الثالث بعد الاستراحة مباشرة من اللمسة الأولى من مسافة قريبة.

وأحرز بيدري الهدف الرابع من مسافة قريبة في الدقيقة 64 قبل أن يسجل البديل كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 80.

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيران توريس ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف على ياسر أسبريا في الدقيقة 86.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 15 نقطة بعد خمس جولات، بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد وفياريال. ويحتل جيرونا المركز السابع بسبع نقاط.

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