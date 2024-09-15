انتصارات برشلونة متواصلة.. وآرسنال يحسم ديربي شمال لندن برأسية جابرييل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - واصل برشلونة تألقه منذ بداية الموسم، وحقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري
الإسباني، بتغلبه خارج قواعده على جاره الكتالوني جيرونا (1-4) أمس، ضمن الجولة الخامسة، ليواصل التحليق منفردا في الصدارة بالعلامة الكاملة.
وعلى ملعب "مونتيليفي" البلدي في جيرونا، قطع برشلونة نصف الطريق نحو النقاط الثلاث في أول 45 دقيقة بثنائية النجم الواعد لامين يامال في الدقيقتين 30 و37.
وجاء هدف الافتتاح بعد أن استغل النجم الدولي الشاب خطأ فادحا من مدافع جيرونا، دافيد لوبيز، حيث ضغط عليه واستخلص منه الكرة ثم يسدد بقوة في الشباك.
لم تكد تمر 7 دقائق حتى عزز البلاوجرانا تقدمه بقدم يامال مجددا، وهذه المرة بتسديدة يسارية أرضية على حدود المنطقة اكتفى الحارس بمتابعتها وهي تستقر في الشباك.
كاد أصحاب الأرض أن يحظوا بفرصة تقليص الفارق مع آخر أنفاس الشوط بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد المدافع إنييجو ماريتينيز، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" تدخلت وألغت القرار.
لم يكتف لاعبو برشلونة بثنائية الشوط الأول، حيث نجح النجم داني أولمو سريعا في إضافة الهدف الثالث بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، بعد كرة طولية من الفرنسي جولي كونديه توغل إثرها داخل المنطقة، ثم سدد ببراعة في الشباك.
ثم في الدقيقة 64، أنهى نجم الوسط الشاب بيدري المباراة تماما بالهدف الرابع بعد تمريرة بينية من مارك كاسادو، لينطلق ويراوغ الحارس ببراعة، ويسكن الكرة في الشباك الخالية.
وحملت الدقيقة 80 هدف حفظ ماء وجه أصحاب الملعب عن طريق الأوروجوياني المخضرم كريستيان ستواني.
وبعدها بست دقائق، لعب برشلونة منقوصا من لاعب بعد طرد البديل فيران توريس ببطاقة حمراء مباشرة، بعد نزوله كبديل في الدقيقة 69.
وضرب رجال الألماني هانزي فليك أكثر من عصفور بهذه النتيجة الكبيرة، حيث واصلوا دهس المنافسين في الليجا للجولة الخامسة تواليا، ليحلقوا في الصدارة بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ريال مدريد وفياريال.
كما أن البرسا نجح في كسر عقدة جاره الكاتالوني الذي رفع "راية العصيان" في وجهه في آخر 3 مباريات (تعادل وانتصارين).
وكان الانتصار الوحيد لبرشلونة أمام جيرونا، منذ صعوده في موسم (2022-23)، في أول مباراة بينهما على نفس الملعب في كانون الثاني (يناير) 2023 بهدف بيدري.
في المقابل، تجرع جيرونا مرارة الخسارة الثانية في أول 5 مباريات، مقابل تعادل وانتصارين، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط يأتي بها سابعا بشكل مؤقت.
سيري أ
حرم جنوا ضيفه روما من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعدما فرض عليه تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة 1-1 أمس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأدرك المدافع البلجيكي كوني دي وينتر التعادل برأسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ردا على هدف السبق من الوافد الجديد من جيرونا الإسباني الهداف الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي تابع تسديدة نيكولو بيسيلي صدها الحارس بيارلويجي غوليني (37).
ومنح الهدف الأول لدي وينتر في الدوري هذا الموسم التعادل الثاني القاتل لجنوا على أرضه، بعدما كرر سيناريو لقاء إنتر حامل اللقب في المرحلة الأولى (2-2).
ويقبع جنوا في المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن ميلان الثامن الذي سحق فينيسيا برباعية نظيفة السبت.
في المقابل، ما زال روما يبحث عن فوزه الأول في الموسم الجديد، حيث يحتل المركز الخامس عشر من 3 تعادلات وهزيمة.
وقاد المهاجم النيجيري اديمولا لوكمان فريقه أتالانتا إلى الفوز على فيورنتينا 3-2 بتسجيله هدف الحسم.
وكان لوكمان غاب عن المباريات الثلاث الاولى لفريقه بعدما أعلن رغبته في الانتقال الى باريس سان جرمان الفرنسي من دون ان تتم الصفقة.
جاءت الأهداف الخمسة في الشوط الأول، وتقدم فيورنتينا عبر الأرجنتيني لوكاس مارتينيس كوارتا (15)، ورد أتالانتا الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الموسم الماضي بواسطة مهاجم إيطاليا الدولي ماتيو ريتيغي (21)، لكن الضيوف تقدموا مجددا عن طريق مويز كين (32).
لكن أتالانتا رد بهدفين صاعقين في مدى دقيقة واحدة أواخر الشوط عن طريق البلجيكي شارل دي كيتيلير (45) ثم لوكمان بعد مجهود فردي رائع (45+1).
يذكر ان أتالانتا يستضيف أرسنال الإنجليزي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الخميس المقبل.
وفوت تورينو فرصة اعتلاء الصدارة ولو موقتا بسقوطه في فخ التعادل السلبي على ارضه مع ليتشي المتواضع مع ليتشي.
وكانت الفرصة سانحة أمام تورينو لرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الاول بانتظار نتيجة إنتر مع مضيفه مونزا لاحقا، لكنه اكتفى بثماني نقاط.
البريميرليج
عاد آرسنال لطريق الفوز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم لوصافة ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين 1-0، على مضيفه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير أمس، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة.
وسجل البرازيلي جابرييل ماجالهاييس هدف اللقاء الوحيد لآرسنال في الدقيقة 64، عبر ضربة رأس رائعة، ليقود ليواصل مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، احتفالاته بتمديد تعاقده مع الفريق.
ورفع آرسنال، الذي تعادل مع برايتون في المرحلة الماضية للمسابقة، رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب البطولة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.
ويأتي هذا الفوز، ليمنح آرسنال، الساعي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ الموسم 2003-2004، دفعة معنوية قبل أن يفتتح مشواره بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يخرج لملاقاة مضيفه أتالانتا الإيطالي يوم الخميس المقبل، فيما واصل توتنهام عجزه عن تحقيق أي انتصار على منافسه بالدوري الإنجليزي منذ ما يقرب من 4 أعوام.
ولم يحقق توتنهام أي فوز على آرسنال منذ أن تغلب عليه 2-0 في كانون الأول (ديسمبر) 2020 على ملعبه، الذي استضاف لقاء أمس.
وبدأت المباراة باستحواذ نسبي على الكرة من جانب توتنهام، الذي كانت له المبادرة الهجومية عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء بواسطة ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الخامسة، تصدى لها الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى آرسنال بنجاح.
وعاد كولوسيفسكي للتسديد مجددا من داخل المنطقة في الدقيقة الثامنة، غير أن الكرة اصطدمت في الدفاع، ليدخل آرسنال لأجواء اللقاء بمرور الوقت، ويرسل جابرييل مارتينيلي تمريرة عرضية في الدقيقة 18، قابلها كاي هافيرتز بضربة رأس، كان لها الإيطالي جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام بالمرصاد.
وأطلق مارتينيلي تسديدة قوية من على يسار المنطقة في الدقيقة 20، لكن فيكاريو أبعد الكرة، وأهدر دومينيك سولانكي فرصة افتتاح التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 28، عندما سدد ضربة رأس من متابعة لتمريرة عرضية من جيمس ماديسون، مرت بجوار القائم الأيمن.
كثف توتنهام من هجماته، بغية خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، وسدد بيرنان جونسون من يمين منطقة الجزاء في الدقيقة 43، لكن الدفاع تصدى للكرة، قبل أن يسدد اللاعب ذاته كرة أخرى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ذهبت لركلة مرمى، لينتهي الشوط بالتعادل بدون أهداف.
بدأ توتنهام الشوط الثاني بنشاط هجومي، وسدد سولانكي ضربة رأس في الدقيقة 49، لكن الكرة مرت بجوار المرمى، قبل أن يسدد فان دي فين ضربة رأس أخرى في الدقيقة 50، لكن رايا كان في الموعد.
وواصل جونسون تحركاته المزعجة لدفاع آرسنال، حيث سدد من يمين المنطقة في الدقيقة 60، لكن حارس أرسنال تصدى للكرة، ليرد بوكايو ساكا بتسديدة في الدقيقة 63، ارتطمت في مدافعي توتنهام.
وجاءت الدقيقة 64، لتشهد هدف التقدم لأرسنال عن طريق جابرييل ماجالهاييس، الذي تابع ركلة ركنية نفذها ساكا عرضية، ليضع الكرة بضربة رأس قوية داخل الشباك.
وكثف توتنهام من هجماته من أجل إدراك التعادل سريعا، وأطلق بابي ماتار سار قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة 73، تصدى لها رايا بنجاح.
وعاد سار لتهديد مرمى أرسنال بتسديدة أخرى من خارج المنطقة في الدقيقة 83، ذهبت إلى ركلة مرمى، قبل أن يسدد كريستيان روميرو ضربة رأس في الدقيقة 89، أمسكها حارس آرسنال. -(وكالات)
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