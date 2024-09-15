Monday, 16 September 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتصارات برشلونة متواصلة.. وآرسنال يحسم ديربي شمال لندن برأسية جابرييل

9/15/2024 3:04:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - واصل برشلونة تألقه منذ بداية الموسم، وحقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإسباني، بتغلبه خارج قواعده على جاره الكتالوني جيرونا (1-4) أمس، ضمن الجولة الخامسة، ليواصل التحليق منفردا في الصدارة بالعلامة الكاملة.
وعلى ملعب "مونتيليفي" البلدي في جيرونا، قطع برشلونة نصف الطريق نحو النقاط الثلاث في أول 45 دقيقة بثنائية النجم الواعد لامين يامال في الدقيقتين 30 و37.
وجاء هدف الافتتاح بعد أن استغل النجم الدولي الشاب خطأ فادحا من مدافع جيرونا، دافيد لوبيز، حيث ضغط عليه واستخلص منه الكرة ثم يسدد بقوة في الشباك.
لم تكد تمر 7 دقائق حتى عزز البلاوجرانا تقدمه بقدم يامال مجددا، وهذه المرة بتسديدة يسارية أرضية على حدود المنطقة اكتفى الحارس بمتابعتها وهي تستقر في الشباك.
كاد أصحاب الأرض أن يحظوا بفرصة تقليص الفارق مع آخر أنفاس الشوط بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد المدافع إنييجو ماريتينيز، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" تدخلت وألغت القرار.
لم يكتف لاعبو برشلونة بثنائية الشوط الأول، حيث نجح النجم داني أولمو سريعا في إضافة الهدف الثالث بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، بعد كرة طولية من الفرنسي جولي كونديه توغل إثرها داخل المنطقة، ثم سدد ببراعة في الشباك.
ثم في الدقيقة 64، أنهى نجم الوسط الشاب بيدري المباراة تماما بالهدف الرابع بعد تمريرة بينية من مارك كاسادو، لينطلق ويراوغ الحارس ببراعة، ويسكن الكرة في الشباك الخالية.
وحملت الدقيقة 80 هدف حفظ ماء وجه أصحاب الملعب عن طريق الأوروجوياني المخضرم كريستيان ستواني.
وبعدها بست دقائق، لعب برشلونة منقوصا من لاعب بعد طرد البديل فيران توريس ببطاقة حمراء مباشرة، بعد نزوله كبديل في الدقيقة 69.
وضرب رجال الألماني هانزي فليك أكثر من عصفور بهذه النتيجة الكبيرة، حيث واصلوا دهس المنافسين في الليجا للجولة الخامسة تواليا، ليحلقوا في الصدارة بالعلامة الكاملة (15 نقطة)، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ريال مدريد وفياريال.
كما أن البرسا نجح في كسر عقدة جاره الكاتالوني الذي رفع "راية العصيان" في وجهه في آخر 3 مباريات (تعادل وانتصارين).
وكان الانتصار الوحيد لبرشلونة أمام جيرونا، منذ صعوده في موسم (2022-23)، في أول مباراة بينهما على نفس الملعب في كانون الثاني (يناير) 2023 بهدف بيدري.
في المقابل، تجرع جيرونا مرارة الخسارة الثانية في أول 5 مباريات، مقابل تعادل وانتصارين، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط يأتي بها سابعا بشكل مؤقت.
سيري أ
حرم جنوا ضيفه روما من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعدما فرض عليه تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة 1-1 أمس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وأدرك المدافع البلجيكي كوني دي وينتر التعادل برأسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ردا على هدف السبق من الوافد الجديد من جيرونا الإسباني الهداف الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي تابع تسديدة نيكولو بيسيلي صدها الحارس بيارلويجي غوليني (37).
ومنح الهدف الأول لدي وينتر في الدوري هذا الموسم التعادل الثاني القاتل لجنوا على أرضه، بعدما كرر سيناريو لقاء إنتر حامل اللقب في المرحلة الأولى (2-2).
ويقبع جنوا في المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن ميلان الثامن الذي سحق فينيسيا برباعية نظيفة السبت.
في المقابل، ما زال روما يبحث عن فوزه الأول في الموسم الجديد، حيث يحتل المركز الخامس عشر من 3 تعادلات وهزيمة.
وقاد المهاجم النيجيري اديمولا لوكمان فريقه أتالانتا إلى الفوز على فيورنتينا 3-2 بتسجيله هدف الحسم.
وكان لوكمان غاب عن المباريات الثلاث الاولى لفريقه بعدما أعلن رغبته في الانتقال الى باريس سان جرمان الفرنسي من دون ان تتم الصفقة.
جاءت الأهداف الخمسة في الشوط الأول، وتقدم فيورنتينا عبر الأرجنتيني لوكاس مارتينيس كوارتا (15)، ورد أتالانتا الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الموسم الماضي بواسطة مهاجم إيطاليا الدولي ماتيو ريتيغي (21)، لكن الضيوف تقدموا مجددا عن طريق مويز كين (32).
لكن أتالانتا رد بهدفين صاعقين في مدى دقيقة واحدة أواخر الشوط عن طريق البلجيكي شارل دي كيتيلير (45) ثم لوكمان بعد مجهود فردي رائع (45+1).
يذكر ان أتالانتا يستضيف أرسنال الإنجليزي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الخميس المقبل.
وفوت تورينو فرصة اعتلاء الصدارة ولو موقتا بسقوطه في فخ التعادل السلبي على ارضه مع ليتشي المتواضع مع ليتشي.
وكانت الفرصة سانحة أمام تورينو لرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الاول بانتظار نتيجة إنتر مع مضيفه مونزا لاحقا، لكنه اكتفى بثماني نقاط.
البريميرليج
عاد آرسنال لطريق الفوز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم لوصافة ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين 1-0، على مضيفه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير أمس، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة.
وسجل البرازيلي جابرييل ماجالهاييس هدف اللقاء الوحيد لآرسنال في الدقيقة 64، عبر ضربة رأس رائعة، ليقود ليواصل مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، احتفالاته بتمديد تعاقده مع الفريق.
ورفع آرسنال، الذي تعادل مع برايتون في المرحلة الماضية للمسابقة، رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب البطولة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.
ويأتي هذا الفوز، ليمنح آرسنال، الساعي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ الموسم 2003-2004، دفعة معنوية قبل أن يفتتح مشواره بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يخرج لملاقاة مضيفه أتالانتا الإيطالي يوم الخميس المقبل، فيما واصل توتنهام عجزه عن تحقيق أي انتصار على منافسه بالدوري الإنجليزي منذ ما يقرب من 4 أعوام.
ولم يحقق توتنهام أي فوز على آرسنال منذ أن تغلب عليه 2-0 في كانون الأول (ديسمبر) 2020 على ملعبه، الذي استضاف لقاء أمس.
وبدأت المباراة باستحواذ نسبي على الكرة من جانب توتنهام، الذي كانت له المبادرة الهجومية عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء بواسطة ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الخامسة، تصدى لها الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى آرسنال بنجاح.
وعاد كولوسيفسكي للتسديد مجددا من داخل المنطقة في الدقيقة الثامنة، غير أن الكرة اصطدمت في الدفاع، ليدخل آرسنال لأجواء اللقاء بمرور الوقت، ويرسل جابرييل مارتينيلي تمريرة عرضية في الدقيقة 18، قابلها كاي هافيرتز بضربة رأس، كان لها الإيطالي جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام بالمرصاد.
وأطلق مارتينيلي تسديدة قوية من على يسار المنطقة في الدقيقة 20، لكن فيكاريو أبعد الكرة، وأهدر دومينيك سولانكي فرصة افتتاح التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 28، عندما سدد ضربة رأس من متابعة لتمريرة عرضية من جيمس ماديسون، مرت بجوار القائم الأيمن.
كثف توتنهام من هجماته، بغية خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، وسدد بيرنان جونسون من يمين منطقة الجزاء في الدقيقة 43، لكن الدفاع تصدى للكرة، قبل أن يسدد اللاعب ذاته كرة أخرى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ذهبت لركلة مرمى، لينتهي الشوط بالتعادل بدون أهداف.
بدأ توتنهام الشوط الثاني بنشاط هجومي، وسدد سولانكي ضربة رأس في الدقيقة 49، لكن الكرة مرت بجوار المرمى، قبل أن يسدد فان دي فين ضربة رأس أخرى في الدقيقة 50، لكن رايا كان في الموعد.
وواصل جونسون تحركاته المزعجة لدفاع آرسنال، حيث سدد من يمين المنطقة في الدقيقة 60، لكن حارس أرسنال تصدى للكرة، ليرد بوكايو ساكا بتسديدة في الدقيقة 63، ارتطمت في مدافعي توتنهام.
وجاءت الدقيقة 64، لتشهد هدف التقدم لأرسنال عن طريق جابرييل ماجالهاييس، الذي تابع ركلة ركنية نفذها ساكا عرضية، ليضع الكرة بضربة رأس قوية داخل الشباك.
وكثف توتنهام من هجماته من أجل إدراك التعادل سريعا، وأطلق بابي ماتار سار قذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة 73، تصدى لها رايا بنجاح.
وعاد سار لتهديد مرمى أرسنال بتسديدة أخرى من خارج المنطقة في الدقيقة 83، ذهبت إلى ركلة مرمى، قبل أن يسدد كريستيان روميرو ضربة رأس في الدقيقة 89، أمسكها حارس آرسنال. -(وكالات)

MENAFN15092024000072011014ID1108675881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث